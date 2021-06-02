Мнение: Эпидемия фастфуда, ГМО с помощью CRISPR и насекомоедение без предрассудков

1. К вопросу о том, что является главной угрозой для современной России. Доктор Мясников, – известный ведущий медицинских телепрограмм, – заявил, что охватившая страну эпидемия фастфуда хуже по своим последствиям, чем эпидемия коронавируса:

https://lenta.ru/news/2021/05/29/myasnikov/

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал проблему ожирения национальным бедствием для России. Об этом он сообщил в эфире программы «Доктор Мясников», выпуск которой доступен на YouTube.

Мясников заметил, что россияне пристрастились к фастфуду даже несмотря на его очевидный вред. По мнению доктора, некоторый фастфуд может быть полезен, например, пицца с сыром или с помидорами, но только в умеренных количествах.

«Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов», — рассказал врач.

Он также напомнил, что в США, на родине фастфуда, законодательно запретили продавать «быструю еду» и газированные напитки рядом со школами.

Ранее Мясников заявил, что избыточный вес и ожирение стали настолько распространенными в обществе, что приобрели характер смертоносной пандемии. От ее последствий люди умирают чаще, чем от пандемии коронавируса, подчеркнул доктор.

С другой стороны, если ожирение и вправду стало для нас серьёзной проблемой, в этом есть и небольшой положительный момент: это признак того, что Россия прочно обосновалась в клубе сравнительно богатых стран. В бедных странах всё наоборот: там страдают из-за голода и дефицита.

2. Американские биотехнологи, тем временем, обещают накормить весь мир и побороть голод с помощью генно-модифицированной еды. По их словам, технология генного редактирования CRISPR способна резко увеличить продуктивность сельского хозяйства, особенно в засушливых регионах:

https://lenta.ru/news/2021/05/21/golodresh/

Американская компания Inari, которая специализируется на биотехнологиях, нашла способ экономии на сельском хозяйстве за счет использования семян с измененными генами. Усовершенствованные бобовые и кукуруза будут лучше справляться с засухой и давать больший урожай, что поможет в решении проблем с мировым голодом, пишет Forbes.

При помощи передовой технологии генетического редактирования CRISPR и искусственного интеллекта ученые Inari получают семена и выращивают сельскохозяйственные культуры, которые требуют меньше воды, удобрений и территории для посадки. Компания делает упор на соевые бобы и кукурузу, так как они очень популярны в Северной и Южной Америке и занимают поля в 300 миллионов акров (121 миллион гектаров). Разработки могут увеличить урожайность сои и кукурузы на 20 процентов, а расход воды при этом снизится на 40 процентов.

Инициатива станет еще одним шагом к устойчивому потреблению, защите экологии и помощи голодающему населению мира при растущем спросе на продукты питания. На реализацию проекта Inari собрала уже порядка 1,2 миллиарда долларов.

Масштабный голод сейчас угрожает населению 20 стран мира, большинство из которых расположены в Африке. По последним данным ООН, в срочной продовольственной помощи нуждаются жители Йемена, Южного Судана и севера Нигерии. Всего около 34 миллионов человек находятся в шаге от голодной смерти.

3. Эмигранты уверяют в комментариях, что насекомоедение – это нормально и даже желательно. Блогер cassandratroie, проживающая в Швейцарии, пишет:



https://olegmakarenko.ru/2145602.html?thread=804614978#t804614978

А что такого? В начале и картофель, и помидоры не принимали, даже бунты были. Коров в Индии и сегодня не едят. В Швейцарии в некоторых регионах, вы не поверите, и сегодня готовят деликатес из кошки. Про корейцев с собаками умолчу. Почему бы не есть насекомых в Европе, как их едят в Азии? Это все предрассудки. Для здоровья полезно, холестерина в них нет, для природы — отлично, для экономики тоже. У нас начали продавать, но очень уж дорого. Если дорогое мясо доходит до 110 франков за кило, то насекомые в пакетике вдвое дороже.