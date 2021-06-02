Новый номер аварийно-диспетчерской службы ЖКХ и благоустройство

02.06.2021, 15:15, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, ЖКХ

Единая диспетчерская служба города Рыбинска сообщила об изменении телефонного номера аварийно-диспетчерской службы ЖКХ.

С 1 июня сообщать об авариных ситуациях нужно по телефону: 8 (915) 990-12-20. Диспетчер примет звонок и перенаправит обращение в соответствующую коммунальную службу.

Единый номер аварийной службы ЖКХ более привычен рыбинцам как двузначный «05» больше не существует. Актуальным номером стал 8 (915) 990-12-20. Звонки по нему принимаются круглосуточно. Также круглосуточно можно обращаться по телефону ЕДДС (4855) 295-112.

В Рыбинске начался дорожный ремонт картами. От ямочного он отличается тем, что рабочие вырезают и меняют на новое покрытие полностью весь проблемный участок дороги.

Ремонт картами подрядчик сегодня начал с улицы Смирнова в Переборах. Два участка заново асфальтируют при выезде из микрорайона в сторону посёлка Судоверфь.

— На улице Смирнова ремонтируем 1 100 кв. метров. Уже выполнена фрезеровка аварийного дорожного покрытия, сейчас рабочие укладывают асфальтобетонную смесь. Всего в рамках контракта по ямочному ремонту у нас предусмотрен ремонт 4 100 кв. метров картами, — сказал директор МБУ «Управления городского хозяйства» Александр Ермилов.

Во второй половине дня подрядчик планирует начать работы на улице Тарасова в Заволжье. Здесь заасфальтируют три участка.

Одновременно с ремонтом улиц картами в Рыбинске продолжается ямочный ремонт. Сейчас он выполнен на 75 %.

Также продолжаются работы по обустройству остановочных площадок для общественного транспорта на улице Буксирной в микрорайоне Копаево. По завершению работ на остановочном пункте по направлению в город установят павильон.

Работы на объекте начались в мае. Определена конфигурация остановочных площадок, оформлены бордюрным камнем тротуарные зоны. После завершения планировочных работ подрядная организация приступит к асфальтированию территории. Затем будут выполнена дорожная разметка, установлены знаки.

– Пока шли работы по обустройству площадок, мы смогли изыскать средства и разместить торги на установку павильона. Его смонтируют на остановке по пути следования общественного транспорта в город, поскольку это направление наиболее актуально. За день через этот остановочный пункт проходит 160 рейсов общественного транспорта двух городских маршрутов, – рассказала Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Также директор департамента отметила, что подрядчик должен был завершить работы до 1 июня. Срок сорван. Подрядной организации направлена претензия, будет взыскана неустойка, но главная задача остается: завершить обустройство остановочного пункта в кратчайшие сроки.

Продолжается и ремонт дворовых территорий по программе «Решаем вместе». Сегодня во дворе дома № 17 по улице Боткина побывал глава Рыбинска Денис Добряков. Подрядчик заканчивает здесь подготовительные работы для укладки асфальтобетонного покрытия.

Вслед за дворами на улицах Баррикадной и Молодёжной ремонтные работы идут на Боткина, 17. Здесь установлены бортовые камни. Подрядчик делает щебеночную подсыпку на месте будущего тротуара. Планирует, что уже завтра будет готов приступить к асфальтированию. Следующей на очереди станет парковка.

Ход работ во дворе на Боткина сегодня оценил глава Рыбинска. Как отметил Денис Добряков, в городе становится всё меньше конфликтных ситуаций, связанных с благоустройством дворовых территорий.

— Самое главное, что все проекты обсуждаются и заказываются самими жителями. А это значит, между подрядчиком и людьми нет недопонимания, нет претензий к проекту, потому что жители сами решают, что должно быть в их дворе и как. Это очень важно, — прокомментировал глава города Рыбинск Денис Добряков.

Двор на улице Боткина, 17 стал четвёртым, где сейчас активно идут ремонтные работы. Всего в 2021 году в городе будут благоустроены восемь дворовых территорий. Срок сдачи объектов 1 августа.