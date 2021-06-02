 

Путин: В депутатском корпусе нужны люди от земли

02.06.2021, 16:54, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин рассказал во время встречи с победителями праймериз «Единой России», какие люди нужны в депутатском корпусе обновленной Госдумы.

«В депутатском корпусе нужны люди от земли, которые чувствуют, чем живет страна, чувствует, перед какими вызовами она стоит, и понимают, как решить задачи, которые перед Россией стоят», – сказал он во время общения с победителями праймериз ЕР. Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, праймериз этого года – самое массовое предварительное голосование в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 г. возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (7 человек – в 2016 г).

Партия открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников – 52% были беспартийные кандидаты.

Больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном. Грядет обновление Госдумы, как минимум, почти на треть. Образ кандидата в значительной степени изменился. Более трети участников – молодые, активные, неравнодушные к происходящему в стране граждане. Более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры

Предварительное голосование честнее кулуарных методов кадровых решений, которые пока используют другие политические силы.

В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016 г. голосование шло один день, а в этом году – неделю.

«Единая Россия» пристально следила за чистотой процедуры предварительного голосования. Уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно на них реагировать. Любая информация о предположительных нарушениях проверялась оперативным штабом. Большинство сообщений оказались провокациями, попытками дискредитировать предварительное голосование. Такие ситуации были ожидаемы с учетом масштаба участников и жесткой политической борьбы.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно.

Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве.



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