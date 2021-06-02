Рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от COVID

Московские рестораторы не будут организовывать антиковидные зоны, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

«Московские рестораторы не предлагают вводить антиковидные зоны в своих заведениях, но просят власти смягчить требования к наличию перчаток у посетителей. Есть указ мэра, который действует в столице, и штрафы за несоблюдение мер – 300 тыс. рублей и более… Мы не говорим о сотрудниках, а именно о посетителях», – сказал Бухаров в кулуарах ПМЭФ-2021. Об этом информирует ТАСС.

Он также добавил, что на данный момент по этим предложениям ведутся переговоры с властями Москвы.

«Когда ведется диалог с Сергеем Семеновичем [Собяниным], который сам возглавляет штаб по защите бизнеса, а также департаментом предпринимательства и инновационного развития города [Алексея] Фурсина, проблем нет, конечно. Но «набегает» со временем ряд предложений, которые необходимо обсудить», – сказал Бухаров.

По его словам, уже есть заведения, которые практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан.

Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.