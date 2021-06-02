 

Рестораторы в Москве исключили введение зоны для вакцинировавшихся от COVID

02.06.2021, 16:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Московские рестораторы не будут организовывать антиковидные зоны, сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО), общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в индустрии гостеприимства, Игорь Бухаров.

«Московские рестораторы не предлагают вводить антиковидные зоны в своих заведениях, но просят власти смягчить требования к наличию перчаток у посетителей. Есть указ мэра, который действует в столице, и штрафы за несоблюдение мер – 300 тыс. рублей и более… Мы не говорим о сотрудниках, а именно о посетителях», – сказал Бухаров в кулуарах ПМЭФ-2021. Об этом информирует ТАСС.

Он также добавил, что на данный момент по этим предложениям ведутся переговоры с властями Москвы.

«Когда ведется диалог с Сергеем Семеновичем [Собяниным], который сам возглавляет штаб по защите бизнеса, а также департаментом предпринимательства и инновационного развития города [Алексея] Фурсина, проблем нет, конечно. Но «набегает» со временем ряд предложений, которые необходимо обсудить», – сказал Бухаров.

По его словам, уже есть заведения, которые практикуют скидки для вакцинировавшихся граждан.

Мэр российской столицы Сергей Собянин предложил московским предпринимателям создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса», где будут размещены гости, прошедшие вакцинацию от COVID-19.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Кабмин Украины поддержал выплату компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию

23.07 / Калягин призвал принять участие в чемпионате творческих компетенций Artmasters

25.06 / Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения

30.06 / Российские военные в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции

20.01 / Представитель ВОЗ заявила о намерении привиться от коронавируса в России

19.01 / МИД Украины приветствовал санкции США против “Северного потока – 2”

04.07 / Причиной землетрясения могут быть мощные тайфуны

31.08 / Выпускники детских домов проведут онлайн-акцию «Вперед к знаниям!»

03.10 / Результаты анализа проб воды у берегов Камчатки станут известны 5 октября

02.09 / ЦИК выразил заинтересованность в присутствии наблюдателей в ходе трех дней голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика