Путин назвал серьезной школой для политиков праймериз «Единой России»

Участие молодежи в праймериз «Единой России» является хорошим показателем и серьезной школой» для молодых политиков, сообщил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с руководством партии и участниками предварительного голосования.

Предварительное голосование «Единой России» завершилось 30 мая, в нем приняли участие около 12 млн человек. Окончательные списки будут утверждены на съезде партии 19 июня.

«Знаю, что очень много молодых людей участвовали в предварительном голосовании, и из всех отобранных кандидатов это более одной трети. Это тоже очень хороший показатель. Это значит, что молодые люди не стоят в стороне от развития страны, от того, перед какими проблемами стоит страна, и готовы не только поучаствовать в голосовании предварительном, но и готовы принять участие в решении задач, которые стоят перед страной», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Президент поздравил участников и победителей праймериз с тем, что они прошли этот этап в своей жизни.

«Прямой контакт с людьми – это очень серьезная школа. Надеюсь, что и те, кто поучаствовал, но не прошел этот отбор на этот раз, вкуса к такой политической деятельности не только не утратят, а, наоборот, приобретут его, утвердятся в мысли о том, что они на правильном пути и будут работать над этим дальше», – отметил Путин.

Прошедший праймериз «Единой России» стали самым массовым предварительным голосованием в истории партийной жизни страны. Почти вдвое с 2016 года возрос средний конкурс на место (по одномандатным округам) и составил 13 человек на место (7 человек – в 2016).

При этом ЕР открыла свои двери для всех желающих, кто отвечал простым требованиям: отсутствие судимости, членства в другой партии и счетов или недвижимости за границей. Большинство участников – 52% были беспартийные кандидаты

В результате праймериз списки кандидатов радикально обновятся: больше 100 действующих депутатов ГД от «Единой России» не стали участвовать в предварительном голосовании.

Изменился также образ кандидата: более 35% кандидатов – молодые люди до 35 лет. Почти половина (48% от зарегистрированных) общественники и волонтеры.

В этом году количество нарушений в ходе праймериз в сравнении с 2016 годом снизилось в разы, хотя в 2016 г. голосование шло один день, а в этом году – неделю.

«Единая Россия» пристально следила за чистотой процедуры предварительного голосования. Уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно на них реагировать. Любая информация о предположительных нарушениях проверялась оперативным штабом. Большинство сообщений оказались провокациями, попытками дискредитировать предварительное голосование. Такие ситуации были ожидаемы с учетом масштаба участников и жесткой политической борьбы.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.