“Единая Россия” подвела итоги предварительного голосования

Сенатор Александр Карелин, руководящий федеральным оргкомитетом предварительного голосования “Единой России”, представил проект списка партии на выборах в Государственную Думу. Список разбит на две части: общефедеральную и по одномандатным округам. Карелин подчеркнул, что кандидаты там представлены в порядке убывания количества отданных за них голосов. Окончательно список будет утвержден на съезде партии 19 июня.

Председатель федерального оргкомитета “ЕР” отметил, что во время прошедшего праймериз свои голоса отдали 11,8 миллионов человек. Это является абсолютным рекордом и сильно превосходит показатели 2016 года. «Ни до, ни после, да и зная опыт других стран, где проводится предварительное голосование, таких показателей не было достигнуто», — заявил Александр Карелин.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что председатель “Единой России” Дмитрий Медведев, подводя итоги праймериз, особенно подчеркнул, что в нем приняли участие более 11 миллионов человек, то есть более 10% от всех избирателей по России.

Карелин отметил, что активнее остальных в электронном голосовании участвовали жители Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Явку на избирательные участки более 20% показали Республика Тыва, Крым, Брянская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Всего за право представлять партию “ЕР” на думских выборах боролись 5800 кандидатов. Примечательно, что больше половины – беспартийные, а треть кандидатов – волонтеры и общественные деятели. В среднем конкуренция по стране составила 13 человек на место.