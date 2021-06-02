 

Чего стесняется Саша Зверева? – Личное мнение

02.06.2021, 16:50, Разное
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Американского мужа моей новой любимки Сашульки Зверевой разнесло не по-детски.


Фото: Соцсети

Если раньше Дэн был просто неприятно полным мужчиной, то теперь он — откровенно жирный.

Жирный настолько, что Саша уже не смогла отмолчаться и сделала официальное заявление относительно веса мужа.

Пожалуй, процитирую:

Поправился? Да, это сигнализирует о внутреннем дисбалансе, вызванном стрессом последнего года: всерьёз принятая пландемия, перебор с количеством работы, чрезмерное чувство ответственности за малыша.
Но это же не повод бросать родную душу. Буду поддерживать и помогать вернуться в тот образ, в который я однажды так сильно влюбилась.

Очевидно, что Саша пытается оправдать тот факт, что у неё — жирный муж.

  Возникает вопрос: зачем и почему она это делает?

Чтобы на него ответить, нужно хорошо знать и понимать Америку.

Лишний вес в Америке — это косвенный показатель бедного человека. Лузера, если хотите. Неудачника. В Америке полнота — это прерогатива малоимущих слоёв населения. Толстый — значит бедный.

Саша Зверева оправдывается не за жир мужа. Она — русская баба, а не калифорнийка.

Среднестатистической нашей бабе (а Саша — именно такая) срать на то, есть ли у мужика пузо или нет. Ей стыдно — быть женой лоха.  

Именно поэтому Сашулька заявила, что будет поддерживать мужа и помогать ему вернуться в нормальный вес. Вес успешного человека, если читать между строк.

Помогать она, правда, будет чисто по-нашему: клевать мужа в мозг.   А, значит, несчастный Дэн будет ещё больше жрать, заедая стресс, причиняемый ему мозгоклюйкой Сашей.

Девки, а вы стесняетесь быть с мужчинами, которые выглядят как неудачники?

  Как, по-вашему, выглядит неудачник? Опишите!

Источник: Лена Миро



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