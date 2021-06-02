Мнение: Письмо: “В жутком минусе из-за липучести”

Я в название вынесла фразу письма, которая повторяется во многих письмах.

Некоторые считают, что липучесть их от минуса, другие думают, что их минус от липучести.

Народ, липучесть ваша от открытой хлеборезки, это локус внешний + фокус на себе.

Не связана хлеборезка с минусом, но она всегда растит плюс партнера.

И когда вы считаете, что вам нужно отморозиться побыстрей, чтобы убрать свой минус, вы начинаете оплетаться ЗВ, косячить и сливаться иногда еще сильней, а если даже перестаете сливаться, остается очень много мусора в вашем поле.

Хватит уже на минус свой все сваливать, так и топчитесь годами на месте из-за этого.

Вот разбирайте сами историю этого парня.

Здесь слив в основном, но сливается он исключительно из-за короны и мелких косяков, а совсем не из-за минуса.

leo_galante

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, читаю Вас уже больше 5 лет. Спасибо, что даёте возможность разобраться в своих багах, что бы стать лучшей версией себя. Очень надеюсь, что мое письмо подойдёт для разбора ваших комментаторов, потому что я уже просто не могу найти выход!

Меня зовут Булат, мне 28 лет. Работаю продюсером мероприятий уже больше 5 лет. В последнее время ни на что, кроме работы времени практически не остаётся, но стараюсь уделать время имиджу и здоровью (у меня была операция на сердце)

Обращаюсь в вашу рубрику, так как уже не могу найти сил внутри себя и принять решение, которое мне необходимо.

В отношениях с Л. уже более 1,5 лет. Я пришёл на работу в новую компанию, где уже работала Л. И через несколько месяцев тёплого общения мы начали встречаться.

До этого было несколько серьезных отношений, но я предпочитал им более свободные, так как быстро терял интерес. Но в нынешних, все стало иначе, я сразу решил, что в этот раз настроен серьезно (корона победителя), хотелось уже начать строить что-то большее.

Л. Очень красивая и успешная в своей области девушка, всегда обращает на себя внимание противоположного пола. Любит быть в центре внимания и ловить взгляды восхищения на себе.

Так получилось, что из-за карантина нас отправили работать на удаленку, Л. Жила с родителями, а я с братом. Мы стали проводить много времени у нее дома, практически каждый день. Приезжая ночью, залезал в окно, что бы не услышал ее папа, а ее мама нас прикрывала. Мы решили съехаться и снять квартиру. Она уже давно собиралась съехать от родителей и я предложил попробовать пожить вместе.

Я очень быстро нашел квартиру в центре, недалеко от нашего офиса и и через несколько дней мы уже перевезли вещи. Л. Сразу же сказала, что быт – уборка и готова будет делиться поровну и платить за квартиру будем вместе. Я согласился. Но всё-таки зачастую мне приходилось заниматься этим самостоятельно, так как она сильно уставала после работы или убегала на встречу с подругами.

С самого начала у нас начались частые ссоры из-за мелочей, о которых даже сложно было вспомнить после самой ссоры. Мы оба очень вспыльчивые и упрямые, но дабы избежать ссор, я постепенно стал прогибаться и отмалчиваться, думая, что это поможет избежать конфликтов, но стало только хуже. В некоторых конфликтах, даже доходило до рукоприкладства с ее стороны, я руку поднять в ответ не мог никогда, пытаясь усмирить ее словами. (Я понимал, что я сливаюсь, но поделать с этим ничего не мог).

Л. После сильных конфликтов всегда угрожает расставанием. Но на следующий день всегда остывает. Умом я понимал, что «послали – иди», но не мог уйти на физическом уровне. Меня начинало трясти в прямом смысле этого слова, как ребёнка отлучаемого от мамы. от одной мысли, что это конец. Периодами отношения становились нормальными, мы классно проводили время. У нас очень много общих друзей

Практически все карантинное Лето мы проводили на даче. Но меня стало тревожить, что в общих компаниях, она просит вести себя как друг, что ей не комфортно, когда я прилюдно ее обнимаю или целую, обосновывая тем, что это ставит в неловкое положение друзей, хотя наши друзья все парочки. Мне это было ее совсем понятно, вкупе с тем, что она практически не выкладывала фото со мной в соц. сети, объясняя тем, что не хочет выставлять на показ личную жизнь, вскоре перестав делать это совсем и удалив все отметки с общих фотографий. Я трактовал данные мувы, что она просто не хочет выглядеть девушкой в отношениях, для своих подписчиков в инсте, которые регулярно проявляют к ней внимание.

Инстаграм это вообще отдельная боль, несколько часов в сутки после работы, часовые обработки своих фото. Когда я прошу убрать телефон и побыть вместе, слышу в ответ «я че не могу в Инстаграм посидеть после работы?», спрашивая «для чего?» слышу «я так расслабляюсь». Несколько раз случайно заметил как ей писали парни с предложением прогуляться попить кофе и т.д. На что она отвечала «подумаю» или «на этой неделе занята» и ни слова о том, что у неё есть молодой человек! Естественно я взбесился, но она панировала тем, что это всего лишь сообщения, а действий никаких не было и что важны именно действия. «Я же сама им не писала, почему я не могу принимать внимание от других мужчин?». Я так и не смог ее переспорить, потому что она искусно умеет оставить меня виноватым.

Практически в самом начале отношений была ситуация, когда мы сидели у друзей и ей пришло сообщение и она очень занервничала, я попросил сказать, что там. Она начала быстро прятать телефон. Я попросил ее выйти в соседнюю комнату и спросил «че за фигня?» она сказала, что это бывший ухожер писал, что ничего серьезного. Я попросил показать ее сообщение, она начала оправдываться и после криков вытащил у неё телефон и просто охренел. Она переписывалась с ним даже когда мы гуляли на берегу реки с друзьями в романтической обстановке! И там были сообщения типа «Л. Хочу тебя» и т д, на что она отвечала смайликами, а иногда даже сама писала «доброе утро» и т.д. Для меня это был полный шок и я сразу же заявил ей об окончании наших отношений. Она просила прощения, ревела в истерике говоря, что такое больше не повториться. Но я уехал и заблокировал ее везде где только мог. Пару дней она пыталась выйти на связь, но я игнорировал. В один вечер, я был у друга на работе и мы выпивали и я записал сторис о какой-то фигне, но она с аккаунта подруги поняла по стенам где я нахожусь и приехала к нам. Попросила выслушать ее, начала оправдываться, говорить, что дура, что не ценила, что такое больше не повторится и что не готова меня отпустить. Я дурак поверил и простил.

Какое то время все было ок. Потом опять начались мелкие ссоры, она начала говорить, что ей душно и что она хочет больше времени проводить с подругами. И в один момент сказала, что после проекта в Москве хочет уехать со своей лучше подругой в Турцию, что очень устала и хочет побыть наедине с самой собой и подумать, в том числе, о наших отношениях. Я скрипя зубами отпустил.

Но в Москве начался полный треш, после проекта поехав гулять с подругой по клубам, она просто перестала выходить на связь и ее подруга тоже, хотя была в сети до 6 утра, оказалось они тусили со знакомыми ее подруги и она напилась до беспамятства. Хотя у нас был уговор, что где бы она не находилась, она должна быть на связи, т.к. очень за неё беспокоюсь. Проснулась с утра в каком-то отеле возле клуба, куда заселили знакомые ее подруги. Я всю ночь не спал и просто сходил с ума. Не вытерпив зашёл через ее ноут в ее ватсап и обнаружил много неприятных вещей, как она обсуждавшая с подругой мысли о расставании со мной, и как ее подруга подбирала ей кавалеров в Москве на тусовку. Сказать, что я был разбит – ничего не сказать. Мой мир просто рухнул. С утра дозвонившись до нее (звонка с 30го, на повышенном тонне спросил «где ты?», она сказала, что в отеле, что перепила, включила видео и показала, что одна в номере. Я был в не себя, но она сказала, что ей плохо и она хочет спать. Сама в эту же секунду стала писать подруге «ты где? Б. Ни слова» оказалось, что их поселили в разные номера. В общем вечером мы созвонились, я негодовал, но она нашла всему, впрочем как всегда, разумное объяснение. И вечером они улетели в Турцию. Я стал параноиком, корил, что включил ищейку и зашёл в ее соц. сети.

В Турции звонила несколько раз в день. Интернет был не везде, чаще всего с утра в отеле и вечером. Говорила много нежностей, что любит, что скучает, что жалеет, что я сейчас не рядом. Плакала на видеозвонках. Но я понимал, что слепо верить в эти слова уже не могу.

По возвращению мы поговорили, она извинилась, но осадок остался, ведь я не говорил, что видел в переписках. И ее версия все же отличалась от той, что я смог увидеть. Но я не смог в этой признаться из-за чувства вины и решил, что мы квиты.

Отношения продолжались с периодическими ссорами и через несколько месяцев, я ушёл с общей работы на новую. После одной крупной ссоры она сказала, что сделала тест и он положительный (задержка была очень долго, но мы думали, что это на почве стресса на работе). Я сразу же сказал, что хочу оставить ребёнка, но она сказала что ей нужно подумать. Ревела каждый день, я пытался быть в режиме 100% поддержки и любви, выполнял любые ее капризы мы рассматривали узи, обсуждали как будет здорово. И когда срок уже начал подходить к критическому она захотела обсудить решение. Сказала, что боится, что ей ещё рано (27 лет), что хочет еще пожить для себя, что боится, что финансово мы не потянем. Я сказал, что возьму еще проектов и найду доп. Работу, что я смогу обеспечить все желания. Но она приняла решение, что пока не готова и сделала прерывание. Она была разбита, как и я, я винил себя, что не смог уговорить оставить, чувствовал предательство от неё, но так же понимал, что сейчас ей нужна от меня Поддержка как никогда. И поэтому просто оставил свою грусть и тоску при себе.

Полгода похода по врачам что бы прийти в норму, не приходили месячные и у неё началась паранойя, что что-то не так с организмом . Сменила 3 гинекологов, но все сказали, что все хорошо. Вроде успокоилась, но секса у нас так и не было, говорит пока не может, даже трогать страшно «это место».

Я весь ушёл в работу, что бы повысить наше финансовое положение, работал на 3 работах без выходных + брал все фрилансы. Единственной отдушиной была – она. Я хотел побыстрее приехать, что бы обнять и лечь спать вместе.

В общем последние месяцы у нас все стало ещё хуже, она стала проводить, практически каждый день с подругой, которая постоянно звала ее тусить в «светские заведения» с богатенькими мальчиками. После каждой ссоры говорила «я делаю что хочу, не нравится – не держу», она знала, что я не смогу ее отпустить и постараюсь помирится как всегда.

Я хотел обсудить, но разговор пришёл к тому, что она не понимает, что происходит в наших отношениях и может лучше взять паузу и разъехаться ненадолго? Что не смогу без неё и сказал, что давай попробуем все наладить. Согласилась.

И как-то мы должны были уйти пораньше с работы и провести вечер вместе, но вдруг она сказала, что хочет прогуляться после работы одна, побыть наедине с самой собой. Мне это показалось очень странным, но я решил что ещё поработаю и потом поедем вместе домой. Вливания прогулки долго отвечала на сообщения или сбрасывала трубки – я насторожился, а когда мы встретились, она была с букетом цветов. Я спросил «что это?» она сказала ей кто-то на работу доставил, какой-то тайный поклонник, а это уже второй букет за несколько дней. Я спросил ты знаешь кто это? Она сказала нет. Я не поверил, но доказательств обратного у меня не было и мы поехали домой. На след день был выходной и мы провели его вместе, все было очень мило и романтично.

Сегодня мы поехали на дачу к друзьям. Весь день была мила, говорила ласковые слова, но не выпускала телефон из рук, оглядывалась постоянно на меня и я понял, что-то не так. Моя ищейка вновь проснулась и я взял ее телефона, пока она спит. И увидел, что ожидал, она ходила на свидание с каким-то парнем и это он подарил ей букет. Во мне что-то погибло. Сейчас сижу и пишу не зная как быть дальше. То до сказать ей, что я все знаю то до просто молча собрать вещи и закинуть ее в чс. Но я понимаю, что очень сильно люблю ее всем сердцем , но жить больше так не могу. Хоть она и стала центром моего мира, я не хочу потерять остатки себя (если ещё что-то осталось).

Прошу помощи. Не знаю как правильно поступить в этой ситуации. Как экологично завершить отношения и не улететь в яму? Понимаю, что не имею права заходить с претензией, что надо быть благодарным за все, то что было хорошего. Фактическим инициатором расставания является она, понимаю, что я в жутком минусе из-за своей липучести, багов и щипцов и что все конечно, но хочу уйти не потеряв себя.

Простите за длинный текст. И спасибо за возможность попасть на разбор.