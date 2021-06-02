Мнение: Когда силовики нагрянут к Явлинскому?

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково развернули самолет, задержав его вылет на два часа. Из самолета вывели Андрея Пивоваров, бывшего руководителя уже самоликвидированной «Открытой России», организации, признанной нежелательной на территории РФ.

Потом силовики пришли с обысками к экс-главе «Открытой России» Соловьеву, к Дмитрию Гудкову и начальнику его штаба. Гудкова задержали.

Удивительно, что Григорий Явлинский выступил с резкой критикой силовиков.

Дословно: «Выражаю солидарность с Дмитрием и Геннадием Гудковыми, Александром Соловьевым, Андреем Пивоваровым и другими политактивистами, попавшими под каток репрессий. Требую прекратить преследования. Эти люди – политическая оппозиция! Их преследования политически мотивированы и криминальны».



Отсюда

А на сайте Явлинского появилась очень резкая статья политика об итогах сочинской встречи Путина и Лукашенко:

«…и российский, и белорусский режимы сделали парадигму «осажденной крепости» и противостояния с ЕС и США ядром своей идеологии и пропаганды. Поскольку жертвовать интересами граждан и будущим своих стран для Путина и Лукашенко давно не проблема, режимы делают вид, что санкции и давление на Москву и Минск являются просто закономерными враждебными акциями, и используют эту ситуацию для распространения лжи и тотальной пропаганды ненависти».



отсюда

Меня ничуть не удивит, если силовики нагрянут и к Григорию Явлинскому…

На снимке: снятый с авиарейса Андрей Пивоваров, фотография отсюда

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