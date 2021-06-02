 

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder будет запущен в Индии 8 июня 2021 года

02.06.2021, 16:36, Разное
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Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder был представлен в мае 2020 года

— Модель оснащена 5,2-литровым двигателем NA V10 мощностью 601 л.с.

Lamborghini представила Huracan Evo RWD Spyder еще в мае прошлого года. Теперь компания готова к запуску полноприводного варианта спортивного автомобиля с открытым верхом в стране 8 июня 2021 года.

Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder, как следует из названия, оснащен складной крышей с откидным верхом, которая также является одной из самых важных особенностей модели. Крышу можно открывать или закрывать на скорости до 50 км / ч, и любая из этих операций занимает 17 секунд.

Что касается визуальных обновлений, новый Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder получит увеличенные воздухозаборники, новый передний сплиттер с вертикальными ребрами, глянцевый черный бампер и новый задний диффузор. Модель также оснащена задним стеклом с электроприводом, которое служит также ветровым стеклом, и его можно использовать все время, независимо от того, находится ли мягкий верх вверху или внизу.

Под капотом Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder 2021 года находится 5,2-литровый двигатель NA V10, который развивает 601 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Мощность передается на задние колеса через семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Модель может разогнаться от 0 до 100 км / ч за 3,5 секунды, вплоть до максимальной скорости 324 км / ч, ограниченной электроникой.

По сравнению со своим братом-купе, предстоящий Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder получит 8,4-дюймовую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном и Apple CarPlay и распознавание голоса. Также предлагаются двойные контрфорсы, которые, как утверждается, увеличивают прижимную силу и улучшают аэродинамическую эффективность модели.

Источник: Кolibri.Рress



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