Государство всеобщего кредитования

Уровень долговой нагрузки россиян побил исторический рекорд.

Банк РФ сообщил, что рост кредитования темпами, опережающими рост доходов населения, привел к повышению в 2020 — I квартале 2021 года долговой нагрузки жителей с 10,7 до 11,9%. Причем основной вклад в рост долговой нагрузки, на что также справедливо обращает внимание Центробанк, внес рост необеспеченного потребительского кредитования.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Достигнутый уровень долговой нагрузки является максимумом за последние годы. Одно это должно как минимум обращать на себя внимание. Кроме того, нет необходимости объяснять рискованность именно необеспеченного кредитования.

Для полноты картины посмотрим еще на ряд цифр. Как подсчитали в Бюро кредитных историй «Эквифакс»,

в марте 2021 года в РФ было выдано рекордное количество микрокредитов: было оформлено 2,3 млн таких займов, а в годовом выражении их прирост составил 30%.

Итак, россияне все больше залезают в долги. Упомянутый выше показатель — 11,9% долговой нагрузки — рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения. Наши граждане сегодня «в долгах как в шелках».

Произошло это в значительной мере потому, что в 2020 году реальные располагаемые доходы населения, по данным Росстата, упали на 3%, а в I квартале 2021 года еще на 3,6% в годовом выражении. На фоне такой динамики неудивительно, что россияне все больше и больше обращаются за кредитами. Ну а как еще быть в желании поддерживать уровень потребления, достигнутый в годы высоких цен на нефть? Кредиты являются быстрым и удобным способом решения этой проблемы.

Только вот ведь вопрос: решая за счет кредитов проблему недостающих доходов, не порождаем ли мы новую проблему, когда обслуживать взятые кредиты будет невозможно? Как оценивать сегодняшнюю цифру 11,9% — коэффициент обслуживания долга?

Во-первых, учтем, что сформировалась повышательная тенденция в динамике данного показателя. Значит, нынешние 11,9% долговой нагрузки завтра вполне могут превратиться в 13%, а то и более. В экономике именно тенденция означает подчас гораздо больше, чем абсолютные цифры, и это как раз тот самый случай: тенденция нехорошая.

Обращать внимание именно на динамику важно еще и потому, что определить точно предельное значение долговой нагрузки для конкретной страны в конкретный период времени, по всей видимости, невозможно. На этот счет есть убедительное исследование Всемирного экономического форума 2016 года, да и сама жизнь неоднократно это подтверждала.

Во-вторых, учтем, что даже на фоне развитых стран, где априори более высокий уровень долговой нагрузки населения является менее опасным, по сравнению с развивающимися экономиками нынешний российский показатель выглядит достаточно тревожно.

В США платежи по долгам к доходам домохозяйств устойчиво росли с первой половины 90-х годов прошлого века (примерно с 10,4%) до почти 13,3% накануне мирового финансового кризиса 2009 года. Потом — резкое снижение этого показателя до 9% в 2020 году. В США, как известно, наращивание долгов закончилось ипотечным кризисом (там именно ипотечные долги имели критически большое значение), который стал катализатором мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Конечно, тот кризис США — это не только ипотечные долги граждан, но их рост имел ключевое значение.

Сегодня в РФ рост долгов по ипотеке тоже вносит свой значимый вклад в повышение закредитованности граждан. Пока еще доля выплат по ипотечным кредитам не так велика (2% из упомянутых выше 11,9%), но опять же учтем динамику: эта доля выросла за последние 7 лет более чем в 2 раза. Учтем и то, что общая задолженность россиян по ипотечным кредитам в апреле 2021 года, по данным Банка России, превысила 10 трлн рублей.

Значительный рост задолженности по ипотечным кредитам сегодня — это в том числе результат действия государственных программ субсидирования ипотечных ставок,

а также мягкой денежно-кредитной политики. Средняя ставка по ипотечным кредитам, предоставляемым на первичном рынке, как указывает Банк России, в IV квартале 2020 года — I квартале 2021 года составила 5,9%. Годовой прирост ипотечного портфеля на 1 апреля 2021 года составил 23,4%.

Все это опасно тем, что если процесс выходит из-под контроля, если так и не будет решена фундаментальная проблема устойчивого и значимого роста реальных располагаемых доходов населения, то для жителей это грозит банкротствами, а для банков — серьезными финансовыми потрясениями, тоже вплоть до банкротств.

В I квартале 2021 года прирост числа личных банкротств (банкротств граждан) в годовом выражении составил, по данным «Федресурса», 81,5% (!). У банков, конечно, пока все не так плохо. Банк РФ с помощью своего инструментария будет стараться снижать стимулы банков к расширению кредитования за счет предоставления кредитов заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки.

Однако это по большому счету только частичное решение проблемы. Запретить брать кредиты людям можно, только вот ведь вопрос: что делать таким людям в условиях снижающихся доходов населения? Вопрос пока остается без ответа. А проблема роста долговой нагрузки россиян тем временем усугубляется.

Игорь Николаев, доктор экономических наук

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