Лиза Кудроу, Сара Джессика Паркер и другие звездные родители отпраздновали выпускной своих детей

Начался июнь, а вместе с ним и череда школьных и университетских выпускных. Пока дети российских звезд только готовятся к празднику и ищут подходящие случаю наряды, наследники голливудских селебрити уже примерили шапочки и мантии выпускника. А их родители только рады поделиться памятными снимками с подписчиками и выразить свою гордость за чад. В этом году билет во взрослую жизнь получили сын исполнительницы главной роли в сериале “Секса в большом городе” Сары Джессики Паркер Джеймс, сын звезды ситкома “Друзья” Лизы Кудроу Джулиан, дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс Кери, падчерица вице-президента США Камалы Харрис и другие подростки.

Сара Джессика Паркер

Первенец Сары Джессики Паркер и режиссера Мэттью Бродерика – 18-летний Джеймс – в этом году окончил школу.

27 мая 2021 года, выпускной в старшей школе. “Постарайтесь быть тем, для кого ничего не потеряно”, – процитировала Генри Джеймса госпожа Бэгби. Да, мы сильно на это надеемся. Со всей нашей любовью к вам и классу выпуска 2021 года. Дома и по всей стране. Целую, мама, – написала актриса под черно-белыми снимками. Фото из Instagram Сары Джессики Паркер

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Дочь двух голливудских актеров – Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс, младшая из их общих двоих детей окончила бакалавриат с красным дипломом.

Кери!!! Мы так гордимся тобой сегодня. Лень, когда наша дочь Кери с отличием получила бакалаврскую степень по международным отношениям! Ты крута, и мы любим тебя, – написала звездная мама в Instagram.

Поздравляю Кери и ее однокурсников! Твоя мама и я очень гордимся тобой. Мы очень любим тебя и рады, что лучшее в твоей изни еще впереди, – написал в соцсети Дуглас.

Дилан Дуглас, Кери Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас

Лиза Кудроу

Сын звезды сериала “Друзья” Лизу Кудроу – 23-летний Джулиан Мюррей Штейн – успешно завершил обучение в институте Южной Калифорнии. Актриса не скрывает своей радости и написала под снимком с сыном:

Счастлива, горда и снова счастлива. И немного плачу. Но только не он…

Лиза Кудроу с сыном Джулианом

Дуглас Эмхофф и Камала Харрис

14 мая падчерица вице-президента США Камалы Харрис, дочь ее супруга Дугласа Эмхоффа – Элла Эмхофф – отпраздновала окончание своей учебы в школе дизайна Parsons. 22-летняя девушка в этом году громко заявила о себе в мире моды: она продвигает собственный бренд вязаных изделий, а в январе заключила контракт с модельным агентством IMG Models и снялась для обложки весеннего выпуска журнала Dust Magazine.

Моя дорогая Элла, мы очень тобой гордимся! Любим тебя и очень рады будем наблюдать твой дальнейший путь, – написал отец под снимком с Эллой.

Дуглас Эмхофф с дочерью Эллой

Паулина Поризкова

Под фотографией с сыновьями Джонатаном и Оливер, последний из которых в этом году получил высшее образование, чешская супермодель написала, что их отец очень бы гордился ими. Напомним, супруг Паулины Поризковой, музыкант и продюсер Рик Окасек скончаля в 2019 году на 76-м году жизни.

В эти выходные я хочу направить добрые пожелания и поздравления всем тем, чьи дети сделали большой шаг во взрослую жизнь. Но мое сердце сейчас со всеми теми, кому приходится переживать такие важные события, как выпускной, без самых важных людей в их жизни.

Паулина Поризкова с сыновьями