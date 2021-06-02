 

СМИ: Бейонсе и Джей Зи купили самый дорогой автомобиль в мире

02.06.2021, 16:32, Разное
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Семейная пара музыкантов – 39-летняя Бейонсе и 51-летний Джей Зи – в очередной раз доказали свою состоятельность. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на свои источники, звездная семья стала первым обладателем эксклюзивной модели автомобиля за 28 миллионов долларов. На сегодняшний день эта машина считается самой дорогой в мире.

Речь идет о кабриолете Rolls-Royce Boat Tail, которую компания выпустила всего в трех экземплярах. К выпуску автомобили готовили четыре года, и все три машины собраны вручную. Как утверждает источник The Telegraph, Бейонсе и Джей Зи выбрали авто синего цвета. Этот оттенок особенно любят в этой семье с тех пор, как январе 2012 году у пары родилась дочь Блю Айви Картер (Blue Ivy Carter).Джей Зи и Бейонсе

Источник сообщил, что в автомобиле есть “двойной холодильник”, в котором “хранятся любимые вина клиентов, а бутылки можно быстро охладить ровно до шести градусов – оптимальной температуры для сервировки предпочитаемого напитка”. Также при комплектации учли и любовь артистам к яхтам, поэтому “морская форма Boat Tail напоминает изящные яхты J-класса”. Функционал автомобиля тоже впечатляет: как только с неба капают первые капли дождя, тент над головами водителя и пассажиров раскрывается автоматически, а под багажником спрятан целый комплект с мини-кухней для пикника.

Напомним, что в 2019 году по версии журнала Forbes Бейонсе вошла в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира, и с заработанной суммой в 81 миллион долларов певица встала на шестую строчки рейтинга, разделив это место с мужем. Сами супруги информацию о новой покупке пока не прокомментировали.



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