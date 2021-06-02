Первое свидание – это минное поле: какие вопросы нельзя задавать мужчине

Луанн Уорд из Перта – один из ведущих экспертов в вопросах свиданий и межличностных отношений Великобритании. На ее тренинги ходят тысячи участниц. Недавно Луанн дала развернутое интервью журналистам и рассказала, какие вопросы не следует задавать мужчинам во время свидания, потому что шанс на построение нормальных отношений в таком случае становится минимальным.

“Чего вы ищете?”

Женщине не следует задавать этот вопрос молодому человеку, в принципе. По мнению Луанны, шансы на правдивые ответы стремятся к нулю. Подобный вопрос люди получают за все время поиска отношений на сайтах знакомств. Многим он набил оскомину. Другие же научились мастерски уходить от ответа, давая пространные намеки и комментарии. В любом случае добиться чего-то вразумительного точно не получится.

Лучше спросить, ищет человек обычного развлечения или чего-то большего. Вариативность ответов у таких вопросов увеличивается. Естественно, повышаются и шансы на нормальный ответ.

“Вы одиноки?”

Часто новые отношения люди ищут, не закончив старые. Большинство такое поведение осуждает. Поэтому прямой вопрос о наличии партнера довольно часто приводит к обману.

Действовать нужно тоньше. У мужчины следует поинтересоваться, считает ли он правильным встречаться с несколькими дамами до начала особой связи между людьми. Это позволит оценить мировоззрение потенциального партнера и понять, будет ли он параллельно встречаться с несколькими девушками.

“Где вы работаете? Сколько зарабатываете?”

Материальная сторона жизни волнует и мужчин, и женщин. Однако вопросы в лоб о месте работы и уровне дохода могут показаться людям бестактными. Многие не разглашают эту информацию даже ближайшим родственникам. О собеседницах на первом свидании и говорить не приходится.

“Как долго вы одиноки?”

Не стоит также спрашивать и про общее время одиночества. Такие вопросы для первого свидания явно не подходят. Это можно обсуждать, если молодые люди уже успели понравиться друг другу и провели несколько встреч подряд.

Оценить ситуацию можно более тонко. Например, следует спросить мужчину о приемлемом сроке поиска новых отношений после завершения старых. Ответ даст вам примерные ориентиры.

“Какой у вас рост?”

Луанн Уорд считает любые вопросы о росте и комплекции неэтичными и опасными. Многие молодые люди комплексуют из-за своей фигуры. Поэтому такой интерес женщины может развить дополнительные проблемы. Да и часто на сайтах знакомств во время регистрации требуют указать основные параметры.