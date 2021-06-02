 

Брюки с заниженной талией, юбка миди с узким поясом и другие предметы одежды, которые помогут скрыть не совсем идеальные ноги

02.06.2021, 16:24, Разное
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Одежда помогает скрыть недостатки фигуры. С помощью обычной юбки с узким поясом и широким низом можно скрыть неидеальные ноги, визуально сделать их стройнее помогут брюки с заниженной талией. Этим и другими хитрыми приемами поделились стилисты.

Просто и со вкусом

Юбка миди с горизонтальными широкими полосками помогает скрыть слишком худые или неправильной формы ноги. Визуально она сглаживает фигуру и делает акцент на объемности бедер.

Длинное широкое платье с высокой зауженной талией выглядит стильно и винтажно. Сейчас такой вариант одежды в тренде, это практично и красиво.

Юбка миди из легкой воздушной ткани хорошо скроет недостатки ног и при этом сделает образ женственным и с нотками романтики. Можно сочетать такую юбку с классическими блузами или спортивными футболками.

Не нужно забывать и про обувь: если ноги неровные, то надо покупать босоножки или туфли с широким каблуком и небольшой высотой, чтобы ноги были стройнее, но при этом не добавлялась высота. Хотя на первый взгляд такое сочетание кажется вполне обычным и неинтересным, на самом деле оно полностью передает посыл модных тенденций этого сезона, а именно практичность и удобство.

Советы стилистов

Укороченные обтягивающие джинсы с высокой талией делают акцент на типе фигуры, но при этом не выделяют ноги. Это хороший вариант для тех, кому нравится спортивный стиль и много движения.

Для возрастных красоток отлично подойдет идея использовать в гардеробе укороченные джинсы с высокой посадкой. Этот вариант беспроигрышный, когда речь идет о повседневном стиле. Здесь гармонично сочетаются простота, комфорт и удобство. Можно не переживать за верх, ведь джинсы в плане сочетания универсальны.

А вот натурам романтическим и нежным отлично подойдут платья миди с расклешенным низом и высокой талией. Такие платья хорошо скроют все недостатки фигуры и сделают ее женственной и привлекательной.



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