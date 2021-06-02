Великобритания впервые с начала пандемии объявила о нулевой смертности от COVID-19



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И хотя нулевая суточная смертность может быть связана с огрехами статистики и полные данные появятся позже, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) считает, что это хорошие новости, сообщает BBC.

«Вакцины явно работают — защищают вас, окружающих и ваших близких», — заявил Хэнкок и напомнил о необходимости соблюдать все меры безопасности, поскольку «вирус еще не победили».

Вместе с тем за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3165 случаев COVID-19, в то время как неделю назад этот показатель составлял 2493, сообщил BBC. По мнению экспертов, это связано с интенсивным распространением нового варианта коронавируса B.1.617.2, впервые выявленного в Индии. В то же время «британский» вариант B.1.1.7 практически исчез из популяции. Ученые считают, что Великобритания находится на пороге нового всплеска заболеваемости, поэтому решения правительства о частичной отмене ограничений могут быть преждевременными.

В середине мая в Англии объявили о двукратном снижении национального показателя распространенности SARS-CoV-2 по сравнению с мартом 2021 года. Обнадеживающие данные были получены в ходе масштабного исследования REACT, которое проводит Имперский колледж Лондона (Imperial College London). В ходе очередного этапа в период с 15 апреля по 3 мая в Англии было проведено массовое тестирование на коронавирус с участием 127 тысяч добровольцев. Результаты показали, что в среднем по стране инфицирован лишь один человек из 1000.

Самые высокие показатели заболеваемости выявлены среди молодых людей от 25 до 34 лет (0,21%) и самые низкие — среди лиц старше 75 лет (0,05%). Это связано с тем, что пожилые люди получают вакцины в приоритетном порядке как группы риска. исследования.