 

Великобритания впервые с начала пандемии объявила о нулевой смертности от COVID-19

02.06.2021, 16:19, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


1
минута

И хотя нулевая суточная смертность может быть связана с огрехами статистики и полные данные появятся позже, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) считает, что это хорошие новости, сообщает BBC.

«Вакцины явно работают — защищают вас, окружающих и ваших близких», — заявил Хэнкок и напомнил о необходимости соблюдать все меры безопасности, поскольку «вирус еще не победили».

Вместе с тем за минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано 3165 случаев COVID-19, в то время как неделю назад этот показатель составлял 2493, сообщил BBC. По мнению экспертов, это связано с интенсивным распространением нового варианта коронавируса B.1.617.2, впервые выявленного в Индии. В то же время «британский» вариант B.1.1.7 практически исчез из популяции. Ученые считают, что Великобритания находится на пороге нового всплеска заболеваемости, поэтому решения правительства о частичной отмене ограничений могут быть преждевременными.

В середине мая в Англии объявили о двукратном снижении национального показателя распространенности SARS-CoV-2 по сравнению с мартом 2021 года. Обнадеживающие данные были получены в ходе масштабного исследования REACT, которое проводит Имперский колледж Лондона (Imperial College London). В ходе очередного этапа в период с 15 апреля по 3 мая в Англии было проведено массовое тестирование на коронавирус с участием 127 тысяч добровольцев. Результаты показали, что в среднем по стране инфицирован лишь один человек из 1000.

Самые высокие показатели заболеваемости выявлены среди молодых людей от 25 до 34 лет (0,21%) и самые низкие — среди лиц старше 75 лет (0,05%). Это связано с тем, что пожилые люди получают вакцины в приоритетном порядке как группы риска. исследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / В России намерены запретить использование старых автомобилей

27.10 / Татьяна Овсиенко объяснила природу появления синяков на руках и ногах

01.07 / Личное: Антипрививочница-прививочница

26.09 / Александр Мясников рассказал, какие средства должны быть в домашней аптечке осенью

29.06 / В сети набрала популярность китайско-российская интернациональная пара делящаяся личными моментами повседневной жизни

15.02 / Шотландцы нашли тело русалки

02.07 / Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

21.03 / “Настроение огонь”: Дарья Мороз пикантным образом вызвала восхищение поклонников

18.11 / Мнение: Ковид-некрофилия против секса

16.07 / После обвинения во лжи Анита Цой рассказала о выздоровлении от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика