 

Эксперт из Минздрава Бровко объяснил, как защитить себя от заражения COVID-19 в общественных местах

02.06.2021, 16:16, Разное
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Эксперт из Минздрава РФ Эрик Бровко объяснил, как защитить себя от заражения COVID-19 в общественных местах. Он также ответил на вопрос, стоит ли избегать посещения поликлиник из опасения подхватить там инфекцию SARS-CoV-2.
В интервью радио Sputnik представитель отечественного Министерства здравоохранения рассказал, что, несмотря на сокращение количества инфицированных ковидом людей, эпидситуация в стране ещё не стабилизировалась. Медик объяснил, что риск заразиться в общественных местах, будь-то поликлиника или супермаркет, приблизительно одинаков, поэтому не нужно считать больницы рассадниками коронавируса.

Эрик Бровко заявил, что нет доказательств-исследований тому, что в российских поликлиниках выявлено больше ковида, чем, к примеру, в магазинах. Люди обращаются за медицинской помощью не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими заболеваниями, а столкнуться с заражёнными людьми можно везде.

Эксперт советует в общественных местах не игнорировать принципы социального дистанцирования, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также не задерживаться надолго в закрытых помещениях. Очень важно по возвращению домой не забывать о тщательной гигиене лица и рук, промыть нос и ротовую полость, а ещё нужно контролировать своё состояние: при первых симптомах заболевания (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) необходимо сразу же обратиться в медучреждение.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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