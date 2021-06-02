 

В базе TENAA появился большой и немного странный смартфон Asus с топовыми характеристиками

02.06.2021, 16:16, Разное
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Новое устройство с большим экраном и топовыми характеристиками готовит компания Asus. В базе регулятора TENAA уже появились данные о смартфоне с немного странным дизайном.
Тайваньская корпорация Asus после периода затишья решила снова напомнить о себе поклонникам «умных» устройств. Вместе с очередным поколением флагманского ZenFone, компания намерена вывести на рынок еще один аппарат с самыми актуальными техническими характеристиками. Об этом свидетельствуют данные базы регуляторного ведомства TENAA, девайс проходит в каталоге под кодовым номером ASUS_I007D.

Смартфон получит большой дисплей диагональю 6,78 дюйма, выполненный по технологии Asus. Мощность и продуктивность новому аппарату от Asus придаст однокристальная мобильная платформа от Qualcomm в самой производительной модификации с частотой до 2,84 Гигагерц. Несмотря на то, что ее название пока нигде не фигурирует, большинство блогеров сходятся во мнении, что это будет Snapdragon 888. Дополнит процессор 16-гигабайтный чип оперативной памяти, вместительность флэш-накопителя для хранения любого рода данных составляет 512 гигабайт.

Параметры фронтального объектива, а также его расположение еще неизвестны. Количество датчиков в основной камере также пока не раскрывается, однако два из них получили разрешение в 12 и 64 миллиона пикселей. Сканер отпечатка пальца разработчики Asus вынесли на заднюю панель корпуса. При этом устройство получилось довольно габаритным и массивным, при весе в почти 218 грамм его длина составляет 173 миллиметра, тогда как ширина и толщина равна 77,3 и 9,55 миллиметра. Мощность аккумулятора, согласно документации, обнародованной в интернете, составит либо 4 тысячи мА•ч, либо 3840 мА•ч, причем последний вариант предполагает два модуля батарейки, каждый из которых равен 1920 мА•ч.

Источник: www.ixbt.com



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