 

Погребняк о романе Бузовой и Манукяна: “Это не контрактная история”

02.06.2021, 16:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блогер Мария Погребняк рассказала, существовал ли контракт между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, в соответствии с которым они должны были изображать отношения на публику. По ее словам, никакие договора не заключались. Сама же теледива не стала бы играть в любовь, поскольку привыкла искренне выражать свои чувства.
Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат уже восемь лет. По словам блогера, ведущая очень любила Даву, мечтала с ним о крепкой семье. Пара рассталась со скандалом в январе нынешнего года после полутора лет отношений. Многие до сих пор не верят, что знаменитости встречались по-настоящему, поскольку их союз считался исключительно пиаром.

По словам Марии Погребняк, Ольга Бузова никогда бы не стала брать деньги за роман на публику. Если она кого-то любит, то делает это искренне. Супруга Павла Погребняка объяснила, почему жизнь Бузовой похожа на театр или шоу. Все дело в том, что ее подруга много работает, постоянно где-то снимается, что-то публикует в социальных сетях, рассказывает интересные вещи. У обычного человека просто не хватит сил трудиться так, как это делает Ольга Бузова.

После расставания экс-ведущая «Дома-2» обвинила Давида Манукяна в изменах и пренебрежительном отношении к себе. Сам же блогер заявил, что с Бузовой пришлось расстаться во имя любви. После ее ухода с проекта «Дом-2» он стал ведущим скандального шоу.

Источник: www.youtube.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.07 / Мнение: Китайский полет на Марс

12.03 / «Товарищи, не стреляйте!»

20.07 / Мнение: Протаранила людей на остановке

16.02 / В России хотят создать министерство психологической помощи

26.04 / Регулярная физическая активность на 50% увеличивает эффективность вакцинации

20.08 / Ученые: Воздействие бисфенола А связано с повышенным риском смертности

09.11 / Иммунолог объяснила, как распознать дефицит витаминов в организме

11.10 / Пятерка самых дешевых новых иномарок в России в октябре 2020 года

05.01 / Тилль Линдеманн два года назад спас Лолиту Милявскую от смерти

06.03 / 04.03.21. Сообщение от местных жителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика