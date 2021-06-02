Погребняк о романе Бузовой и Манукяна: “Это не контрактная история”

Блогер Мария Погребняк рассказала, существовал ли контракт между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном, в соответствии с которым они должны были изображать отношения на публику. По ее словам, никакие договора не заключались. Сама же теледива не стала бы играть в любовь, поскольку привыкла искренне выражать свои чувства.

Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат уже восемь лет. По словам блогера, ведущая очень любила Даву, мечтала с ним о крепкой семье. Пара рассталась со скандалом в январе нынешнего года после полутора лет отношений. Многие до сих пор не верят, что знаменитости встречались по-настоящему, поскольку их союз считался исключительно пиаром.

По словам Марии Погребняк, Ольга Бузова никогда бы не стала брать деньги за роман на публику. Если она кого-то любит, то делает это искренне. Супруга Павла Погребняка объяснила, почему жизнь Бузовой похожа на театр или шоу. Все дело в том, что ее подруга много работает, постоянно где-то снимается, что-то публикует в социальных сетях, рассказывает интересные вещи. У обычного человека просто не хватит сил трудиться так, как это делает Ольга Бузова.

После расставания экс-ведущая «Дома-2» обвинила Давида Манукяна в изменах и пренебрежительном отношении к себе. Сам же блогер заявил, что с Бузовой пришлось расстаться во имя любви. После ее ухода с проекта «Дом-2» он стал ведущим скандального шоу.

Источник: www.youtube.com