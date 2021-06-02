Мнение: Чем труд по найму отличается от рабства

Многие полагают, будто работа за маленькую зарплату ничем принципиально не отличается от рабства. Дескать, в прошлые века рабы работали за еду, одежду и крышу над головой — примерно то же самое имеют низкооплачиваемые работники и сейчас. На эту тему есть масса мемов, песен и агитационных плакатов. Они находят горячий отклик в сердцах жадных лентяев, которые хотят работать меньше, а получать больше.

Свободный человек свободен, так как он может по своему желанию занять одну из трёх позиций:

1. Работник.

2. Работодатель.

3. Отдыхающий.

У невольника такого выбора нет, он обязан работать на хозяина. Поменяться с хозяином ролями невольник не может, отказаться работать — тоже. Из этого следует, что невольникам можно платить по минимуму — лишь бы у них хватало сил на работу и не хватало ненависти на бунт.

Свободный человек в любой момент может или сам стать начальником, или отказаться от работы вовсе. Поэтому он договаривается с работодателем на равных, получая не минимальную пайку, а справедливую долю от общего дохода. Работодатель знает, что если не будет делиться, работники просто уйдут от него к тем, кто делится.

На практике мы можем наблюдать этот феномен при сравнении социалистических стран с капиталистическими. В соцстранах законодательно закреплён принудительный труд: простые граждане не имеют права ни открыть бизнес, ни отказаться от работы. Из-за этого баланс сил в соцстранах смещён в сторону сословия номенклатуры, которое пользуется этим, чтобы установить минимальные цены на труд.

Там, где социалистический рабочий получает 5% от общей доли прибыли, капиталистический получает 70%. Капиталист не может платить меньше, так как иначе рабочий уйдёт на соседний завод. Номенклатурный работник может платить по минимуму — соседний завод принадлежит той же монополии, и потому там установлены ровно такие же заниженные зарплаты. Отказаться работать социалистический работник не имеет права: в уголовном кодексе предусмотрено лёгкое наказание за тунеядство, серьёзное наказание за попытку открыть свой бизнес и очень серьёзное наказание за попытку сбежать в свободную страну.

Всё вышесказанное, разумеется, не означает, что каждый кассир условной «Пятёрочки» должен идти в бизнес — это и глупо, и невозможно. Наличие частного бизнеса — противовес, который делает наёмных сотрудников свободными, позволяя им тем самым договариваться с работодателем на равных. Простой работник может не видеть этого противовеса и никак не касаться его. Однако именно этот противовес обеспечивает простому работнику честную, а не заниженную зарплату.

Некоторые возразят: раб тоже может стать начальником. К примеру, Бейбарс I, правивший Египтом и Сирией на протяжении 17 лет, в юности был рабом. Античность знает массу примеров вольноотпущенников, достигших очень высокого положения в государстве. В Российской Империи крепостные крестьяне также зачастую делали головокружительные карьеры:

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Всё это правда, однако между карьерой раба и решением свободного человека пойти в бизнес есть принципиальное отличие. Невольника может повысить в должности только его хозяин. Свободный человек имеет право открыть бизнес, не спрашивая ни у кого разрешения: в уведомительном порядке.

Карьерный рост невольников полезен рабовладельческому обществу, так как позволяет талантливым людям использовать свои навыки на пользу общества, и так как удерживает амбициозных людей от бунтов. Вместе с тем существование рабов, которые стали большими начальниками, не отменяет правовой дисбаланс между рабами и хозяевами.

Рабы вынуждены соглашаться на невыгодные для них условия работы, потому что перейти в сословие хозяев они могут только с разрешения последних. Невольник не может сказать: «я отказываюсь работать за пайку, платите мне 900 сестерциев год или я уйду на волю, как Спурий». Если невольник попробует качать права, ему ответят: «Спурию мы разрешили уйти на волю, тебе не разрешаем. Работай за еду, пока мы не опробовали на твоей спине новый кнут».