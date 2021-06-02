Мнение: И что их всех так трахает моя жизнь?:(

Один умный человек на “Авторе” написал: “Правильный ответ: твоя жизнь – тебе и жить”. И я вот не понимаю, что так всех в “Барчике” волнует моя жизнь, что прямо надо только про неё и писать и ещё возмущаться, что живу не в соответствии с их представлениями, и оскорблять ещё за это. Они же мне не родственники и я у них денег не занимал, так чего докопались-то вообще?:( И почему это я должен ей помогать (дом-то в деревне им с тёткой принадлежит, однако всю мужскую работу там я выполняю, хоть времени из-за учёбы вообще нет) и это не обсуждается, а её помощь в ответ – это прямо ниибическое преступление и я должен (кому?) голодать, но из принципа не брать эти деньги, потому что так сказал какой-то левый дядя Петя, которого я “знать не знал и знать не хочу”? Многие своим сыновьям помогают и это не считается преступлением, так почему в моём-то случае это кошмар и ужас-ужас, я что, чем-то особенный, что ли?:(

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