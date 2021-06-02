 

Мнение: И что их всех так трахает моя жизнь?:(

02.06.2021, 15:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Один умный человек на “Авторе” написал: “Правильный ответ: твоя жизнь – тебе и жить”. И я вот не понимаю, что так всех в “Барчике” волнует моя жизнь, что прямо надо только про неё и писать и ещё возмущаться, что живу не в соответствии с их представлениями, и оскорблять ещё за это. Они же мне не родственники и я у них денег не занимал, так чего докопались-то вообще?:( И почему это я должен ей помогать (дом-то в деревне им с тёткой принадлежит, однако всю мужскую работу там я выполняю, хоть времени из-за учёбы вообще нет) и это не обсуждается, а её помощь в ответ – это прямо ниибическое преступление и я должен (кому?) голодать, но из принципа не брать эти деньги, потому что так сказал какой-то левый дядя Петя, которого я “знать не знал и знать не хочу”? Многие своим сыновьям помогают и это не считается преступлением, так почему в моём-то случае это кошмар и ужас-ужас, я что, чем-то особенный, что ли?:(

Источник: Достало



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Мнение: Электронная версия анекдотов псевдо-хармса

14.05 / Эксперты рассказали об отличиях антител у переболевших ковидом и привитых от коронавируса

30.01 / Мнение: Разница ОЗ

16.10 / Трамп назвал себя первым после бога

01.03 / Иосиф Пригожин на шоу «Маска» выступил в костюме Ананаса

12.10 / Владимир Пресняков пережил клиническую смерть после расставания с Кристиной Орбакайте

21.07 / Мнение: Против Ливии, на обломках Ливии и за счет Ливии

19.04 / Следственный комитет Белоруссии вызвал Джо Байдена на допрос по делу о покушении на Александра Лукашенко

31.08 / Ученые определили молекулу, помогающую раку легких прятаться от иммунитета

12.08 / Семейный ужин: Венсан Кассель и Моника Белуччи отдыхают с дочерьми на озере Комо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика