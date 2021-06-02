 

Началось благоустройство острова Балчуг

02.06.2021, 15:54, Разное
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Москва-река является визитной карточной столицы, именно поэтому последние 10 лет набережные превращают в приятное и удобное для прогулок место. Неухоженные берега становятся красивыми променадами, комфортными для езды на велосипеде и пикников.

Например, в районах Замоскворечье и Якиманка на острове Балчуг началось комплексное благоустройство Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, а также Фалеевского переулка и Репинского сквера. Такие работы уже ведутся на Садовнической набережной, Садовнической улице и двух Раушских переулках.

Вдоль набережных сохранят все зеленые насаждения и высадят еще 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, из-за чего прогулочные зоны будут тихими и безопасными. Здесь уложат гранитную плитку, а для автомобилистов – прочное асфальтовое покрытие.

Главной особенностью проекта является идея разделения пространства на историческое (вдоль линии домов) и современное (у воды). Именно поэтому на набережных установят разные уличные фонари. Парапеты будут со специальной подсветкой, все провода уберут в подземные коллекторы. Также запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев.

Для пассажиров общественного транспорта создадут три комфортных остановочных павильона с беспроводным интернетом и зарядными станциями для гаджетов. В этих местах также установят навигационные стелы, которые помогут горожанам сориентироваться в обновленном районе.

Работы по благоустройству проводятся в рамках единой концепции преображения столичных набережных, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Главная цель – сделать территории у воды комфортными и функциональными.

Заммэра также сообщил, что с 2011 года были отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части Москвы создали единый комфортный пешеходный маршрут: вдоль набережных от ММДЦ “Москва-Сити” до Таганской площади.



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