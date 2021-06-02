Катавшийся с детской горки лихач разбился в ДТП

На окраине города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе на большой скорости съехал в кювет автомобиль. Машина опрокинулась, а ее водитель, который пренебрег ремнями безопасности, вылетел наружу. От полученных травм он скончался на месте.

Погибший был известным в округе нарушителем спокойствия и лихачом, передает URA.Ru. Местные вспоминают, что знаменитым на весь город он стал еще три года назад, когда скатился на своей машине с детской ледовой горки. Неоднократно его замечали превышающим скорость и нарушающим другие правила дорожного движения.