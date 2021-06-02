Другой способ – Личное мнение

Вы заметили, что фитнес вышел из моды? Залы пустые. Толстых даже в Инстаграме стало больше в разы.

Никто больше не хвастает, как тренируется. Ну, осталось там пара фанатов, и это — всё. Трудно. Тяжело. Лень.



Фото: Соцсети

Как единственный человек в Рунете, понимающий в женском фитнесе, я прямо скажу: оправдание избыточного веса и соответствующих проблем со здоровьем трудностью тренировок — тупая идея.

Да, быть спортивной — спортивной заметно для окружающих — действительно сложно. Но чтобы жить хотя бы в нормальном весе, не страдать ожирением — это легко.

Есть другой способ, отличный от тренировок в зале — открою вам этот секрет.

Если вы ежедневно гуляете после ужина быстрым шагом хотя бы час и не употребляете сахар, уже через полгода у вас не будет лишнего веса.

Да, всё так просто.

Спортивной, с прорисованными мышцами, звонкой вы, конечно, без зала не станете, но будете худенькой — этого большинству достаточно.

Проблема в том, что гулять вы себя довольно легко заставите, а через неделю и вовсе войдёте во вкус и станете получать от этого удовольствие, но вот от сахара избавиться очень сложно.

Не жрать конфеты — легко. Неделя ломки и соскочили. И без варенья тоже через неделю без труда обойдётесь. Беда в другом — сахар везде. В горчице, в хлебе, в самых простых продуктах питания на магазинных полках.

Запомните, сахар есть даже почти во всех консервах. Исключая ложечку сахара в кофе, проблему вы не решите — всегда смотрите на состав продуктов, которые стоят на полке. Сахар окажется в самых неожиданных местах.

Захотелось горошка или огурчиков в банке? Смотрите состав. Почти со стопроцентной вероятностью там будет сахар — именно поэтому я консервы не употребляла.

Исключать ведь сахар нужно максимально из рациона — только тогда будет эффект и для красивого тела, и для здоровья.

Совершенно понятно, что и кукуруза сама по себе, и горошек — это полезно, если в банку не захреначить зачем-то сахар, как это делает большинство производителей! Сахар часто добавляют в консервы для усиления вкуса и увеличения срока хранения и есть такое — себе дороже.

К счастью, передовые производители в России начали это понимать и делать продукты без сахара — вам только нужно знать их. Например, Green Ray запустил отдельную линейку продуктов без сахара, которые не только вкусны, но и полезны.

Кукурузу и горошек без сахара могут без опаски есть люди с излишней массой тела и даже диабетики.

Так вот с горошком и кукурузой Green Ray вы не съедите лишнего сахара! И удивительно, что его отсутствие никак не отразилось на вкусе.

Значит, можно ведь без него? Легко.

И получается очень вкусно, очень сладко, но никакого сахара! То есть, польза и прекрасный вкус, но без риска набрать лишний вес.

Молодой горошек Green Ray без сахара — ценный источник растительного белка, витаминов и минералов. При этом, его энергетическая ценность — всего 32 кКал на 100 г. Что неудивительно, ведь в составе только горох, вода и соль и нет сахара:

У горошка Green Ray прекрасный вкус. Нежный. Сладкий. Каким и положено ему в идеале быть. Горошинки просто тают во рту, как с бабушкиной грядки из детства!

Какой самый вкусный горох, помидор или огурец? Правильный ответ — самый свежий. Выросший в открытом грунте и в идеальных климатических условиях.

Овощи Green Ray растут в самом благоприятном и экологически чистом регионы страны — на Кубани. Климатические и географические особенности региона позволяют выращивать самые вкусные и сладкие овощи, которые достигают идеальной степени зрелости и вкуса только в открытом грунте.

Близость же производства Green Ray к полям позволяет максимально сократить время от поля до банки, что способствует сохранению вкуса и пользы свежего молодого горошка. Для производства горошка без сахара специально собирают самый ранний и самый нежный горошек мозгового сорта — он самый сладкий и самый нежный, с пониженным содержанием природного крахмала. Что тоже, знаете ли, прекрасно — в крахмале нет ничего хорошего, и чем его меньше, тем лучше.

Кроме того, важен, конечно, и сам сорт горошка. В Green Ray выращивают особый — мозговой — сорт, который отличается улучшенными органолептическими свойствами и пониженным содержанием природного крахмала. Что тоже, знаете ли, прекрасно — в крахмале нет ничего хорошего, и чем его меньше, тем лучше.

Молочная кукуруза Green Ray без сахара тоже производится из особого сорта кукурузы Super Sweet, который сам по себе настолько сладок, что не требует дополнительного подслащивания при консервации.

Поэтому в составе продукта только сочные, хрустящие, крупные зерна кукурузы, вода и соль. На вкус как хорошая, только что сваренная, молодая кукуруза. И даже лучше!

Вообще все продукты Green Ray получают высокие оценки покупателей. Например, зеленый горошек этой марки собрал все звёзды на портале РосКачество. И это не случайно, если учитывать организацию производства.

Green Ray занимается консервированными овощами ещё с 90-х годов. Своё производство открыли в 1998. Они были первыми в сельском хозяйстве, кто с нуля построил консервный завод. Другие консервные заводы большинства до сих пор работают ещё с советских времён.

Построить — построили. А где взять свежие овощи, чтобы они были лучшего качества? Рано или поздно к этому приходят все адекватные производители во всём мире, вот и Green Ray создал собственный агропромышленный комплекс в Краснодарском крае и сам выращивает экологически чистые овощи.

Горошек и кукуруза растут тут же, недалеко от производственной базы. А потом поступают в переработку прямо с грядки — 2-3 часа от поля до банки.

Потому и прекрасный вкус.

Что лучше всего во всей этой истории для нас? Вкусные и полезные овощи Green Ray можно купить в обычных магазинах возле дома и в супермаркетах. А подробнее почитать про консервированные овощи и фрукты Green Ray можно по этой ссылке.

С удовольствием рекомендую присмотреться к продуктам без сахара. Это и здоровье, и отсутствие излишнего веса.

Много потребляете сахара? Сможете отказаться?

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