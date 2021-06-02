Мнение: Письмо: “Каково это – быть одной”

Как вы наверняка заметили, большинство авторов в своей липкости обвиняют любовь.

Слишком сильно их тянет, слишком большая значимость у партнера, слишком велик их минус.

А вот был бы плюс, были бы они нелипкими.

Как ни стараюсь я агитировать на борьбу против хлеборезки, бороться все стараются только с любовью.

Феминистки демонизируют мужчин, чтобы помочь женщинам стать независимыми.

Популярные блогеры призывают людей быть сингл и не сливать энергию любовным зависимостям.

Девушки-плюсы учат быть плюсами, никого кроме себя не любить и держаться за свою независимость.

Под независимостью те и другие имеют в виду отмороженность, нелюбовь, избегание привязанностей.

Можно было бы надеяться, что это переходный период между инфантильностью и зрелостью. Но через фрустрацию лежит путь не к взрослению, а к умиранию. Это путь в противоположную от взросления сторону.

Зрелость наоборот связана с более сильными и стабильными желаниями. Желания в границах не слабей, а сильней! По сравнению с инфантильными, противоречивыми и нестабильными желаниями, зрелые желания – мощный поток.

И если вы не научитесь любить, не открывая хлеборезку, не научитесь быть в минусе, но оставаться в границах, вы не научитесь ничему, и другие ресурсы у вас тоже будут фрустрированы, потому что во всех 12 ресурсах работает один и тот же закон. Вы должны уважать то, что любите, не присваивать это, тогда вы получите ответную любовь.

Это и денег касается, и друзей, и работы, и творчества.

Очень вредно бороться с хлеборезкой обесцениванием и отмораживанием.

Вот посмотрите письмо женщины, которая всю свою жизнь была девушкой-плюсом и очень боялась быть в минусе. Ее никто не любил, сама она любить не научилась, часики ее тикать практически закончили, а корона приросла к голове. Но все это опутал ее ЗВ, и единственное желание этой женщины – «избавиться от эмоционального голода», от минуса избавиться и вернуться к бытию девушки-плюса.

evo_tech_girl

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо большое за Ваш блог, помогающий взрослеть.

Я с взрослением несколько задержалась. Мне 40, нет ни детей, ни мужа, и уже много лет никаких отношений.

(Несколько задержалась бы она, если бы ей было 30. Но ей уже 40, а она ищет короносберегательные формулировки)

До нашествия коронавируса и связанной с ним удаленной работы я в этой ситуации неплохо существовала, все свое время посвящая работе и хобби. Основной проблемой считала нехватку времени и неумение себя организовать, чтобы позаниматься еще чем-нибудь полезным. Т.к. мой коллектив преимущественно мужской, общения и внимания мне вполне хватало на работе, а в выходные даже наоборот, хотелось побыть одной.

(Она думает, что любовь нужна исключительно для кормления короны мужским вниманием, ей казалось, что этого хватает и на работе, и она была рада своей “независимости” и “самодостаточности”)

Как только мы стали работать из дома, я по-настоящему почувствовала, каково это – быть одной.

Зарегистрировалась в Тиндере, сходила на несколько свиданий, с кем-то попереписывалась, и осознала, что на меня обращают внимание только мужчины, которые меньше меня зарабатывают, имеют хуже образование и не особо чем-то увлекаются.

(Что говорит о плохом имидже автора, о плохом ресурсе любви и секса, все из-за фрустрации. Три этих ресурса составляют так называемую любовную ОЗ)

После общения с коллегами на работе поддерживать отношения с теми, кому я нравлюсь вне работы, совсем не хочется и не получается.

Где-то полгода назад я стала участвовать в мероприятиях нетворкинга, где раз в неделю предполагается встреча со случайным собеседником, входящим в сообщество по интересам. Тут каждая встреча – это интересный человек, но пока что ни разу общение дальше не продолжалось, хотя иногда это было бы возможно, если бы я не ленилась.

(Настоящая девушка-плюс. Могла бы, но лень)

В этой ситуации полного отсутствия мужского внимания у меня завязалось общение с коллегой, который младше меня на 7 лет. У него ребенок и жена, беременная еще одним. Месяц назад он признался мне в любви, сказал, что думает обо мне уже год как. У него замечательная жена, с которой у него хорошие отношения, она хорошая хозяйка и мама, но он “полигамен” и ему “чего-то не хватает”.

(Мужчина признался ей в полигамности, а не в любви. В любви к женскому полу он ей признался, а не к ней. Это не просто другое, это противоположное от признания в любви. Объясните автору, почему?)

Наши переписки из редких стали почти ежедневными. Мы начали вместе гулять. За месяц из интереса с моей стороны выросла сильная влюбленность и желание, совершенно отключающее мне голову. Каждая наша встреча была фейерверком эмоций, но на следующий день голова возвращалась на место, и я понимала, что вместе мы никак не будем.

(Ее фокус на себе, она наблюдает за своими ощущениями. Во время встреч ее голова отключается, а на работе мужчина внимания не обращает на нее и ей понятно, что они не вместе. Мужчину как субъекта она не видит. И вот это хроническое игнорирование существование других субъектов – главный признак многолетней привычки быть девушкой-плюсом. Понимаете, почему фрустрация мешает начать замечать других людей?)

В очередной раз я поняла, что прогулками дело точно не ограничится, становиться любовницей женатого мужчины я не хочу, поэтому подобные встречи нужно заканчивать. О чем со всей решительностью сообщила в переписке.

(Она поняла, что скоро начнет к нему приставать и привычно “порвала”, написав письмо, что любит, но так не может. Это были и щипцы, и слив, и косяк, и скалка. Опишите все)

Следующая неделя была адом. Я сомневалась в правильности решения и была готова отдать все на свете, лишь бы еще побыть с ним рядом. Но представляла, как будет выглядеть, если я ему напишу – как согласие на любые условия. Только это и удержало.

(Парень даже и не заметил ада, который происходит в ее душе. Ему все равно, зато наша автор мечется и борется с демонами, которые прогибают ее и заставляют выполнять “условия”, а она отмахивается от них картонным мечом в доспехах из фольги)

А дальше мы встретились в офисе, немного поговорили, и я поняла, что еще ничего не закончилось, по-прежнему хочется смотреть в его глаза и мечтать о том, как мы останемся наедине. И весь этот ад как будто был пережит зря, и грозит мне переживание его снова и снова.

(А ей хотелось бы снова стать девушкой-плюсом, гнить в своей башне до следующего срыва)

Моя работа требует ясной головы, плохо получается на нее переключиться – голова думает не то, что надо, а то, что ей хочется.

Хобби помогают, но не в рабочее время. Увольняться совсем не вариант.

Помогите, пожалуйста, справиться с собой.

Как приобрести устойчивость и избавиться от эмоционального голода?

(Избавиться от ресурсов любви, секса, семьи, имиджа и дружбы автор хочет. Это она называет “эмоциональный голод”. Я не знаю как избавиться. И как при этом не потерять остальные ресурсы)

Спасибо, что Вы есть.