Мнение: “Лучшие люди России” становятся токсичными даже для “своих”



Ой, тут так кучно пошло, что прямо в запой бы не уйти. Лучшие люди России, в число которых, правда, пока не входят наши друзья с самого известного либерального радио на деньги "Газпрома", терпят прямо-таки поражение за поражением. И казалось бы, вроде Путин, как обычно, виноват – но, есть нюансы! Потому что, во-первых, власть, наконец-то показала, на что она способна – и выяснились очень интересные детали. А, во-вторых, после этого до многих стало доходить, что игры кончились. Ну, в общем, мы стали как в "нормальных странах". Мне нравится.

Итак, в режиме дайджеста.

Совершенно внезапно закрылась информационная помой… мое любимое в последние годы место, сайт, по слухам, аффилированный с товарищем Гусинским (помните такого?) – "ресурс" newsru.com. Цитирую слезное послание одной из последних редакционных статей:

Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика.Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году.

Ребята, какие нахрен, государственные СМИ? Ладно, я не буду даже пытаться вспоминать, как CNN мочило Трампа, а Байдена они нежно любят во все места – хотя вроде независимые до нельзя. Но вы все эти годы такую чушь несли, что только в моем блоге сотни записей вашей брехни. И ладно, когда РенТВ просто и честно про себя все говорит – вы же типа претендовали на что-то большее.

Поэтому парить нам мозг, что дело в деньгах можно – но лишь в том плане, что, вполне допускаю, действительно, от вас отказались рекламодатели. Ибо рейтинги и экономическая деятельность того же либерального радио давно показывают – от вас бегут, как от чумы. Хотите доказательств? Их есть у меня!

Алтайский медиа-менеджер Юрий Пургин поведал о своем отношении к объединению СМИ «Синдикат-100», в которое его «Алтапресс» вошел с момента основания этой структуры в прошлом году наряду с крупными федеральными журналистскими ресурсами, в том числе и оппозиционными действующей власти. … «Синдикат-100» был создан по инициативе «Новой газеты» в феврале 2020 года. По признанию главреда НГ Дмитрия Муратова, объединение должно было стать ответом провластным СМИ. В него вошли более двух десятков медиа либеральной направленности, в том числе «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», «Медуза» (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента), а также региональные издания, например новосибирская «Тайга.Инфо» и ИД «Алтапресс». Однако в разговоре с «Алтайской правдой» гендиректор издательского дома Юрий Пургин фактически открестился от участия в этом проекте. Как предполагают наблюдатели, это связано с изменившейся политической повесткой.…По словам руководителя «самого независимого» алтайского СМИ, он ожидал другого от вхождения в «Синдикат-100». «Когда планировалось создание синдиката, то говорили о темах, которые будут интересны аудитории в нашем регионе. Изначально предполагалось, что медиаконтент будем готовить совместно. А по факту наша повестка абсолютно не совпадала с той, что в синдикате.

Оставим пафосное название "Синдикат", тоже мне "Мафия бессмертна", где-то комиссар Каттани плачет…

"Новая газета", где работает прекрасная Юлия Латынина, между прочим, лауреат премии Госдепа США, сама Кондолиза Райс ей печеньку давала – это лучший показатель "объективности" и "непредвзятости". Хотя там просто негде клейма ставить, при желании можно быстро и много интересного нагуглить. Но, впрочем, главное-то другое. Оцените, да?

Планировалось, что мы будем писать то, что интересно в нашем регионе, а вышло… а я вам скажу, что вышло, не глядя – просто пофантазирую.

"Путин, Путин, чеченские геи, коррупция, Путин, Путин, нет свободы, трудно дышать, полиция это плохо, Путин, Путин, геи, геи, демократия в опасносте!". Уверен, совпадение на 98%. У нас тут, когда доживала свои последние дни одна местная типа независимая телекомпания (тоже, по странному совпадению интересные деньги не пойми откуда получавшая) – у нее про Путина были 99% репортажей. Хотя мы как бы в Томске, а Путин – как бы про Москву все больше. Или хорошо – про Россию, как минимум?

Да, собственно, посмотрите, что началось со всякими "Открытыми Россиями" и ФБК! Вот, а то не поверите:

Бывший координатор признанной нежелательной в России неправительственной организации «Открытая Россия» Татьяна Усманова сообщила о задержании полицейскими экс-директора организации Андрея Пивоварова перед вылетом из петербургского аэропорта Пулково.

Товарищ хотел в отпуск улететь. В Варшаву. Но попросили на дорожку посидеть. Как Навальный. Вы, кстати, еще помните – что такой вообще есть?

Что тут добавить – после последней гастроли Алеши видать одну башню Кремля достала какая-то другая. И – по просьбам трудящихся [олигархов, часто в "изгнании"] – началось.

Не уверен, что дождусь, когда придут за Венедиктовым, Фельгенгауэр или Плющевым, но осознание даже оппозицинных товарищей на местах – что время игр кончилось – меня обнадеживает.

"А вот мой Яндекс-кошелек" писать не буду, но может быть также и я найду тех, кто захочет больше говорить и позитивных моментах в нашей стране. Дерьмо, слава богу, больше не котируется.

Счастья вам.

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