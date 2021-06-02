Мнение: Выставка про викингов!

В Историческом музее в Москве с сегодняшнего дня открыта для публики выставка «Викинги. Путь на Восток» (до 10 января 2022 года), на которой представлены самые разнообразные археологические находки, относящиеся к этой культуре: от золота и серебра до восковых свечей и фрагментов кораблей.

Архитектура выставки (сегодня это актуальная тема при их оформлении) — необычная: в центре зала как бы воссоздан варяжский драккар.



Который на самом деле оказывается такой необычной витриной для экспонатов.

В центральной части, где мачта, под стеклом лежат подлинные древние части кораблей, найденные при археологических раскопках.

В этой витрине — не подлинники, а реконструкции товаров (но красиво).

(А еще оцените кадр жанра бэкстейдж: на заднем плане кто-то из сотрудников музея дает интервью журналистам на пресс-показе).

Все очень красиво экспонировано (чтобы не-фанаты археологии и дети не заскучали).

Моя ювелирноманьячная душа, разумеется, особенное внимание обратила на украшения. Увы, сейчас таких вещей не носят. Это шейная гривна, здоровенная и тяжелая.

А вот гибкое колье из звеньев, похожее на эти золотые гривны, у меня есть – только это уже стилизация под ар-деко. Некоторые дизайны оказываются крайне живучими!

На этом манекене реконструировали комплекс женских украшений, с височными кольцами и всякими разными привесками.

Напоминаю, что хотя это все раскопки на славянских землях, вещи эти скандинавские. Специалисты легко их отличают по дизайну.

На стенах экспозиции цитаты из "Старшей Эдды", помогают создавать настроение.

Дизайнеры у викингов (8-11 века) были, конечно, превосходнейшие!

Основные вещи – это коллекция Исторического музея, но есть и ряд предметов из других музеев, в частности, Эрмитажа, которые были привлечены, чтобы представить археологические комплексы (объекты, найденные в одной локации) максимально полно. Главным "героем" данной выставки является Гнездово. Его копают с середины 19 века, и при императорах золотые и серебряные вещи передавали в Эрмитаж.



Интересно смотреть, как разные металлы реагируют на время. И понимаешь, почему золото и серебро называют "благородными", в отличие от бронзы и железа, они остаются будто в первозданном виде, пока железо может слипнуться просто в грязный комок. На выставке представлен такой, только прочитав подпись, понимаешь, что это найденная кольчуга.

Мужчины украшали себя тоже изобильно.





И коней.

Это удила со псалиями, найденные в приладожских курганах в Ленинградской области.

В витринах много фибул, так много, что лишние даже сложили в реконструированный сундучок.





Это стекляшки, их пришивали на одежду. Есть версия, что такие одеяния, украшенные стеклом вместо настоящих драгоценных камней делали в Византии на дипломатические подарки "варварам".

Вот еще пример византийских украшений, оказавшихся у викингов.

Птичка, вырезанная из черного сланца.

Очень много оружия. Простите барышню, я уж его не стала снимать также подробно.

Реконструкции по остаткам.

Особенно трогательны предметы из материалов, которые, казалось бы, уж никак не должны были пережить тысячелетие в земле.

Есть витрины, рассказывающие про быт.

Это игровая доска, гигантская.

А это игровой набор. Стеклянные шарики очень интересные, красивые.

Это писала и цера (реконструированная) – табличка с воском, по которой писали.



Есть витрина про приближение христианства: вот топорик с инкрустацией в виде крестика.

Это самые-самые древние восковые (т.е. христианские) свечи, найденные на территории России.

В главном здании ГИМа, выставочный зал (вход со стороны меридиана).

До 10 января 2022 года

https://shm.ru/shows/28508/