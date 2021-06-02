 

Мнение: Последний взяточник в СКР?

02.06.2021, 15:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Когда писал про приговор участникам перестрелке в башне ОКО и расследовании уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, задумался.

Кто он последний взяточник СКР? Может, в СКР уже не осталось взяточников после того, как за освобождение криминального авторитета были отстранены от должностей и стали фигурантами уголовных дел о взятках высокопоставленные сотрудники СКР Максим Максименко, Александр Дрыманов, Денис Никандров, Алексей Крамаренко, Александр Ламонов?

Может, клевещут на миллиардера Гавриила Юшваева, который якобы выделил 5 миллионов долларов на взятку за «решение вопроса» об освобождении от ответственности своих земляков и охранников? И часть денег, якобы,  перепала Левону Агаджаняну, который развернул уголовное дело на 180 градусови и в мае 2018 года предъявил обвинение жертвам преступления, а зачинщики инцидента были признаны пострадавшими (подробности можно прочитать здесь).

Может и не брал взятку Агаджанян? А развернул уголовное дело по глупости?

В общем, ломаю голову, перевелись в СКР взяточники? Или как?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.01 / Мнение: Влиятельные женщины 2020

17.07 / Рогов прошелся по внешнему виду Канделаки: Это плохо

11.08 / Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

06.09 / Блогер запустил DOOM и Skyrim при помощи теста на беременность

13.11 / Мнение: Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России?

17.01 / Возвращение «берлинского пациента»

09.04 / Эксперт Леонков указал на признак скорого наступления украинских военных на Донбасс

28.05 / Пусть не длинные, зато элегантно: как украсить короткие ногти трендовыми рисунками лета (идеи и советы)

15.01 / Не коронавирус: Названа еще одна причина потери обоняния

13.10 / Нелли Уварова с мужем, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие на премьере спектакля “Горбачев”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика