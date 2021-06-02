Мнение: Последний взяточник в СКР?

Когда писал про приговор участникам перестрелке в башне ОКО и расследовании уголовного дела в отношении следователя по особо важным делам ГСУ СКР по Москве Левона Агаджаняна, задумался.

Кто он последний взяточник СКР? Может, в СКР уже не осталось взяточников после того, как за освобождение криминального авторитета были отстранены от должностей и стали фигурантами уголовных дел о взятках высокопоставленные сотрудники СКР Максим Максименко, Александр Дрыманов, Денис Никандров, Алексей Крамаренко, Александр Ламонов?

Может, клевещут на миллиардера Гавриила Юшваева, который якобы выделил 5 миллионов долларов на взятку за «решение вопроса» об освобождении от ответственности своих земляков и охранников? И часть денег, якобы, перепала Левону Агаджаняну, который развернул уголовное дело на 180 градусови и в мае 2018 года предъявил обвинение жертвам преступления, а зачинщики инцидента были признаны пострадавшими (подробности можно прочитать здесь).

Может и не брал взятку Агаджанян? А развернул уголовное дело по глупости?

В общем, ломаю голову, перевелись в СКР взяточники? Или как?

Рис. отсюда

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