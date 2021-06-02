Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга

…из-за отказа согласовать маршрут в обход Беларуси.

Авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, запланированные на 2 июня, «из-за отсутствия разрешений властей». Об этом «Новой газете» сообщили в компании.

Как пояснил представитель Lufthansa, пассажиры проинформированы. «В настоящее время мы ожидаем получения разрешения на все остальные пассажирские рейсы Lufthansa в Россию, запланированные на июнь», — рассказали в авиакомпании.

В Lufthansa не смогли уточнить, какая страна отказала в разрешении. Наряду с другими европейскими авиакомпаниями немецкая Lufthansa приостановила полеты над Беларусью на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС.

Также авиакомпания S7 сообщила, что отменила рейсы в Берлин в Москву, запланированные на 1 июня, из-за отказа властей Германии выдать разрешение. По словам представителей S7, клиентам вернут потерянные средства в полном объеме. «Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало», —сообщили в S7.

При этом ранее сообщалось, что немецкая Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по измененным маршрутам, минуя воздушное пространство Беларуси.

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Ранее французская авиакомпания AirFrance в третий раз отменила рейсы из Парижа в Москву из-за отказа РФ согласовать маршрут в обход Беларуси. Росавиация впоследствии предупредила зарубежные авиакомпании о возможном увеличении времени на получение разрешений на пролет через Россию, если они совершают рейсы, минуя территорию Беларуси.

Сложности в согласовании международных полетов связаны с инцидентом 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании». Это произошло по требованию белорусских диспетчеров в сопровождении истребителя. На борту находился сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, жительница РФ Софья Сапега. Обоих задержали белорусские силовики, девушку арестовали на два месяца. Из-за инцидента многие западные страны решили запретить европейским перевозчикам строить маршруты через Беларусь и ограничить полеты белорусских авиакомпаний.

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