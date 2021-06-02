 

Дочки-матери: Ирина Шейк везет коляску, а Лея Купер осваивает самокат

02.06.2021, 15:34, Разное
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Кажется, дня не проходит, чтобы Ирина Шейк не вышла на прогулку с дочкой Леей Купер по Нью-Йорку. Для обеих это уже обязательный, почти ежедневный ритуал, который с завидным постоянством документируют местные папарацци. Ирина каждый раз выходит на улицу, как на подиум, а Лея демонстрирует такую детскую непосредственность, что не запечатлеть знаменитых маму с дочкой – просто преступление.

На этот раз Шейк предстала в образе рок-звезды. Ирина надела обтягивающие джинсы со змеиным принтом, черную майку и такого же цвета блестящую кожаную куртку, на ногах супермодели были высокие грубые ботинки. Лея, как впрочем и всегда, выглядела как принцесса в длинном розовом платье с цветочками.

Ирина Шейк

4-летняя дочь супермодели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера стала оттягивать все больше внимания звездных фотографов. На прогулку заботливая мама взяла сразу два вида транспорта для дочери – самокат, на котором Лея весело рассекала по улице, и коляску, в которой дремала, когда уставала от активной езды. Обе – и мама, и дочка – были в приподнятом настроении, ведь в Нью-Йорке после пасмурных выходных наконец-то потеплело и выглянуло солнце.

Лея КуперСупермодель Ирина Шейк – мать 4-летней дочери Леи – как и миллионы других женщин на планете совмещает работу и материнство. Причем, в жизни Ирины “водораздел” между профессией и личной жизнью четкий и простой. Личным она почти никогда не делится в сети. Социальные сети, в частности Instagram, Шейк использует как общественную площадку: здесь она предстает исключительно как супермодель и инфлюенсер. Пару недель назад 35-летняя модель опубликовала рекламное видео, в котором снялась обнаженной.

Прошло уже два года, как супермодель из России Ирина Шейк и звезда Голливуда Брэдли Купер не вместе. Но актер не отстает от бывшей подруги и тоже проявляет себя как образцовый отец, часто появляясь на улицах города с дочкой. Причем, порой, маленькой Лее везет вдвойне – она в один день гуляет и с папой, и мамой. Так было, например, в конце апреля и в начале мая.



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