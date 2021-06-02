Раки опасны и непредсказуемы: 4 женщины-ведьмы по знаку зодиака

Все привыкли считать представительниц знака зодиака Скорпион одними из самых таинственных женщин. Однако, оказывается, что больше всего ведьм среди других знаков. Вот список тех, кого можно назвать настоящими колдуньями.

Овен

Представительница знака огня никогда и ни перед чем не остановится. Только она сама выбирает себе партнера, а удел мужчины – принимать ее выбор. От вас ничего не зависит, поскольку энергетика Овна очень сильна. Да и как можно не влюбиться в такую очаровательную ведьму? Она – яркая, харизматичная, смелая, честная и открытая. К тому же трудолюбивая и легкая на подъем. Отдайтесь ее чарам и не пожалеете.

Рак

Представительницы водного знака находятся под покровительством луны, поэтому обладают сильным магическим оружием. Проблема в том, что вы никогда не узнаете, о чем думает ваша избранница. Она предпочитает держать свои мысли втайне, тщательно продумывает стратегию. Захватывает вас в свои сети так быстро, что вы даже не успеете понять, как это произошло. Представительница знака Рак очень чувствительна к состоянию своего покровителя-светила, особенно сильно на нее действует полнолуние. В этот период вы ее попросту можете не узнать, до такой степени изменится ее настроение. Однако мужчинам интересно с такими женщинами, настроение которых постоянно меняется в зависимости от фаз луны. По крайней мере вам не придется скучать (будете ломать голову над тем, как ее разгадать).

Лев

Представительница огненного знака зодиака имеет очень сильный характер. Она никогда не пасует перед трудностями, никогда не остановится на пути к достижению своей цели. Женщине, рожденной под знаком Льва, даже не придется пользоваться магическими ритуалами. У ее ног и так будут мужчины, на которых она обратит внимание. Дело в очень сильной энергетике, победить которую способен далеко не каждый. Желание управлять и доминировать является очень сильным, поэтому некоторые мужчины боятся и «сдаются без боя». Стоит сказать, что многие из них об этом не жалеют, поскольку из Львиц получаются очень хорошие жены.

Водолей

Представительницы воздушного знака обладают прекрасной интуицией и способностью привлекать к себе мужчин. Природа наделила их настоящим даром, однако девушки не готовы это принимать. Они ссылаются на совпадения, но никак не свои магические способности. На самом деле этому есть научное обоснование. Водолеи независимы, креативны, несколько хладнокровны и спокойны. Они не станут прилагать уйму усилий для того, чтобы добиваться расположения мужчины. Именно это и привлекает представителей сильного пола: оригинальность и чувство собственного достоинства.