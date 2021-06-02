 

Россиянам рассказали, как покупать смартфоны на вторичном рынке

02.06.2021, 15:22, Новости дня
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Рынок подержанных смартфонов в РФ растет вместе с первичным. По данным Роскачества, только за последний год его объемы увеличились на 20%. Это и не удивительно, ведь с рук сегодня можно приобрести вполне пристойные аппараты б/у по низким ценам.

Однако вторичка – не первичка. Здесь покупатель должен проявлять особую осторожность, отмечают представители Роскачества. В противном случае желание сэкономить может обернуться обычной потерей денег.

Прежде всего, обращайте внимание на срок, в течение которого производитель еще будет поддерживать выбранную вами модель смартфона. Затем смотрите на его состояние, работоспособность, проверьте, держит ли батарея. И, конечно же, избегайте сомнительных продавцов, которые могут попытаться продать вам краденый смартфон.



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