Илон Маск объявил о строительстве нового океанского космодрома
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Очередное сенсационное сообщение в Твиттере сделал руководитель инновационной компании SpaceX Илон Маск. По его словам начато строительство нового океанского космодрома Деймос. Отсюда уже в 2022 году должен быть осуществлен первый запуск космического корабля Starship при помощи ракеты Falcon 9.
Можно было догадаться с первого раза, что Илону Маску свой космодром необходим, в том числе и для продолжения проекта по созданию глобального спутникового Интернета.
Кстати, данный проект уже вступил в свою коммерческую стадию развития. Однако SpaceX пытается сократить расходы, что можно сделать, имея собственную стартовую площадку для ракет. Компания уже приобрела две буровые установки, при помощи которых начинается строительство.
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