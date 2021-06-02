 

Илон Маск объявил о строительстве нового океанского космодрома

02.06.2021, 15:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередное сенсационное сообщение в Твиттере сделал руководитель инновационной компании SpaceX Илон Маск. По его словам начато строительство нового океанского космодрома Деймос. Отсюда уже в 2022 году должен быть осуществлен первый запуск космического корабля Starship при помощи ракеты Falcon 9.

Можно было догадаться с первого раза, что Илону Маску свой космодром необходим, в том числе и для продолжения проекта по созданию глобального спутникового Интернета.

Кстати, данный проект уже вступил в свою коммерческую стадию развития. Однако SpaceX пытается сократить расходы, что можно сделать, имея собственную стартовую площадку для ракет. Компания уже приобрела две буровые установки, при помощи которых начинается строительство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / «Лидеры России» открыли Парк Побед в Эльбрусском районе

14.08 / Россиян обещали обеспечить вакциной от коронавируса до начала экспортных продаж

28.05 / “Что за прелести”, “Пирожочки”. Monatik показал сыновей на утреннике в детском саду

28.02 / Мясников дал советы для правильной сдачи крови на анализ

08.01 / Компанию с российскими корнями подозревают в помощи хакерам

08.04 / Генерал СБУ предупредил о потере Киевом юго-востока Украины из-за НАТО

21.10 / Су-34 упал в Хабаровском крае

13.11 / El País – глава европейской дипломатии уверен — при Байдене Европа и США будут друзьями

06.01 / Пашинян ушел на самоизоляцию

15.01 / США собираются рассекретить архив документов о связях администрации Трампа с Россией – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика