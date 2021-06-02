В России создали первый препарат для борьбы с цитокиновым штормом при COVID-19



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Цитокиновый шторм — это острая и смертельно опасная реакция иммунной системы на патоген, при которой резко активизируются T-лимфоциты и естественные киллеры с высвобождением защитными клетками воспалительных цитокинов. Это состояние предшествует острому респираторному дистресс-синдрому и полиорганной недостаточности, которые чаще всего становятся причиной смерти у пациентов с тяжелым течением COVID-19. Именно поэтому предотвращение цитокинового штора является решающим в лечении таких больных.

Лейтрагин относится к классу антицитокиновых препаратов, но в отличие от аналогов он безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, воздействуя сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе, сообщили в ФМБА. Кроме того, этот препарат вызывает меньше побочных эффектов.

«Институту удалось в кратчайшие сроки разработать неинфекционную модель острого респираторного дистресс синдрома у мышей. Был проведен скрининг множества молекул-кандидатов для его профилактики и купирования и отобраны наиболее эффективные и безопасные средства», — сообщил директор научного центра биомедицинских технологий ФМБА Владислав Каркищенко.

В апреле ученые приступили к клиническим испытания Лейтрагина, в которых участвовали 320 пациентов со средне-тяжелым течением COVID-19, часть из которых получала препарат, контрольная группа — стандартное лечение. В группе пациентов, получавших Лейтрагин, не было зарегистрировано ни одного летального исхода, кроме того, не было случаев перехода заболевания в более тяжелую форму. Срок выздоровления пациентов сократился до 8 суток по сравнению с 14 сутками в контрольной группе.

Как отметили в ФМБА, в ближайшее время начнется промышленное производство препарата, сроки его поступления в медицинские учреждения пока не уточняются.