Кардиолог Гаврилюк рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, в каких случаях низкое давление является смертельно опасным. Иногда такие показатели свидетельствуют об инсульте или же иных серьезных патологиях.

Когда тонометр показывает 90/60, у человека присутствует холодный пот, наблюдается боль в грудной клетке, одышка, тахикардия, то важно исключить любые острые состояния. Речь идет об инфаркте миокарда, нарушении сердечного ритма, инсульте, тромбоэмболии.

После приема лекарственных препаратов, направленных на нормализацию состояния, требуется госпитализация. Опасным является большая дозировка. Некоторые пациенты и вовсе забывают, какое количество таблеток приняли. В данном случае пониженное давление может привести к смерти. Бывали случаи, что даже в условиях стационара людей переводили в реанимацию.

Источник: www.5-tv.ru