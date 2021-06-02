 

Кардиолог Гаврилюк рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

02.06.2021, 15:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, в каких случаях низкое давление является смертельно опасным. Иногда такие показатели свидетельствуют об инсульте или же иных серьезных патологиях.
Когда тонометр показывает 90/60, у человека присутствует холодный пот, наблюдается боль в грудной клетке, одышка, тахикардия, то важно исключить любые острые состояния. Речь идет об инфаркте миокарда, нарушении сердечного ритма, инсульте, тромбоэмболии.

После приема лекарственных препаратов, направленных на нормализацию состояния, требуется госпитализация. Опасным является большая дозировка. Некоторые пациенты и вовсе забывают, какое количество таблеток приняли. В данном случае пониженное давление может привести к смерти. Бывали случаи, что даже в условиях стационара людей переводили в реанимацию.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Мнение: Перелицевание

12.04 / Физнагрузки на работе оказались вреднее физической активности в свободное время

24.07 / Всегда ли народ прав?

01.04 / Тупиковая ветка развития

31.07 / Садальский признался в существовании у него зависимости от «виртуального мира»

09.02 / Студентов столичных вузов приглашают на стажировку в правительство Москвы

28.10 / Ученые: Песчаным пляжам не грозит исчезновение из-за роста уровня океанов

10.04 / Сторонник Майдана Портников назвал голосовавших за Зеленского идиотами

06.03 / В российском модуле на МКС заделали первую трещину

21.12 / Ученые назвали повышающий в разы риск тяжелого течения COVID-19 фактор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика