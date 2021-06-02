Названы самые дорогие звезды на корпоратив

Журналисты узнали, какие звезды являются самыми дорогими, если их пригласить на корпоратив. В летние период большинство знаменитостей не планируют гастроли, но они с радостью соглашаются работать на частных мероприятиях.

На первом месте в рейтинге находится Алла Пугачева. Ее выступление на корпоративе оценивается в 350 тысяч евро. Примадонна даже за эту сумму денег не выступит на вечеринке у посторонних людей.

На втором месте находится Земфира, которая после долгого перерыва возобновила свою карьеру. Праздник с ее участием обойдется заказчику в 200 тысяч евро. Прайс по сравнению с прошлогодним стал на 50 тысяч евро дороже. Тройку лидеров замыкают Григорий Лепс и Максим Галкин. За один вечер они просят 120 тысяч евро. Свои расценки артисты не повышла уже два года.

Среди топовых артистов также можно выделить Стаса Михайлова (100 тысяч евро), Филиппа Киркорова (90 тысяч евро), Николая Баскова, Юрия Антонова, Софию Ротару (80 тысяч евро). Пригласить Ивана Урганта на вечеринку стоит 75 тысяч евро. Александр Розенбаум, Елена Ваенга и Александр Цекало готовы появиться на празднике за 60 тысяч евро. Раньше эту сумму требовала и Полина Гагарина, но ее ценник понизился на 5 тысяч евро.

В отечественном шоу-бизнесе средняя такса составляет 50 тысяч евро. За эту сумму на корпоративе готовы выступить Валерия, Ани Лорак, Александр Ревва, Нюша, Кристина Орбакайте, Сергей Жуков. Андрей Малахов проведет частную вечеринку за 45 тысяч евро, Гарик Харламов – за 40 тысяч евро. Юлия Зиверт или же Лолита исполнят свои хиты за 35 тысяч евро. Звезды шансона Михаил Шуфутинский и Любовь Успенская просят за частную вечеринку 30 тысяч евро.

Источник: www.kp.ru