Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для IT-индустрии

Для компаний-резидентов “Дія.City” будет действовать следующая налоговая нагрузка:

налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

компании-резиденты “Дія.City” смогут выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:

минимального страхового взноса – для работников резидентов “Дия.City”;

22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента “Дія.City”.

Законопроект поддержал 281 нардеп.

Контекст:

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія.City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.

Первый законопроект №4303 “О стимулировании развития цифровой экономики Украины”, регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.

Минцифры также подготовило второй законопроект, который должен предоставлять резидентам “Дія.City” специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.

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