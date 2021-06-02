Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для IT-индустрии
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Для компаний-резидентов “Дія.City” будет действовать следующая налоговая нагрузка:
налог на доход физических лиц 5%;
единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
компании-резиденты “Дія.City” смогут выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
военный сбор составит 1,5%.
Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:
минимального страхового взноса – для работников резидентов “Дия.City”;
22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента “Дія.City”.
Законопроект поддержал 281 нардеп.
Контекст:
В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины презентовало проект “Дія.City” – свободную экономическую зону, особый правовой режим, который должен создать условия для развития украинской IT-индустрии.
Первый законопроект №4303 “О стимулировании развития цифровой экономики Украины”, регулирующий условия работы этой зоны, Верховная Рада приняла в первом чтении 15 апреля.
Минцифры также подготовило второй законопроект, который должен предоставлять резидентам “Дія.City” специальный статус субъекта в уголовном процессе, чтобы уберечь от неправомерного давления силовиков. Соответствующий законопроект №4305 был зарегистрирован в ноябре прошлого года, но сейчас снят с рассмотрения.
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