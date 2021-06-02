Верховный Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского музея

Сам художник опубликовал решение в Facebook 2 июня.

“Я успел забыть про то что выиграл суд у одесской облрады, проиграл апелляцию и подал на кассацию. И вот – вишенка на торте”, – прокомментировал художник.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1414056288967409&id=100010891548220

Ройтбурд обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой. Суд оставил в силе решение Приморского райсуда Одессы, который признал увольнение художника незаконным, и отменил решение апелляционного суда.

Суд постановил взыскать с Одесского облсовета в пользу Ройтбурда 1 681,60 гривен за судебный сбор. Решение Верховного Суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

“Это скорее символическая победа, я ни на день не был смещен с должности. Решение это было вообще с юридической точки зрения ничтожным. Чисто политическое решение, это признал суд еще первой инстанции. Затем, не знаю под каким влиянием, было принято решение в апелляционном суде. И совсем неожиданно кассационный суд его отменил. За это время Одесский облсовет сам отменил свое решение. Это приветствие тем, кто затеял всю эту историю”, – прокомментировал “Радіо Свобода” Ройтбурд решение суда.

На вопрос, имеет ли он возможность реализовывать в Одесском художественном музее свои инициативы, Ройтбурд ответил, что “в определенной степени да”.

Контекст:

Ройтбурд возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

В комментарии изданию “ГОРДОН” Ройтбурд объяснил, что решение апелляционного суда не обязывает его увольнять. По его словам, расторгнуть договор может только Одесская ОГА.

Предыдущий глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый заявил, что контракт с Ройтбурдом разорван не будет.

—