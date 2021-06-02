Боксер Узелков после скандального развода вслепую нашел невесту

“Я 22 года был в браке. Моя бывшая жена была для меня настоящей мечтой. Я кричал на весь мир, что я ее люблю. Развод мне дался очень сложно. Я мечтаю, что моя новая жена будет стройной, спортивной, интересной блондинкой”, – поделился своими ожиданиями Узелков.

Эксперты уже подобрали 42-летнему спортсмену невесту, с которой, по правилам реалити-шоу, он проживет вместе неделю под прицелом телекамер. Невестой боксера станет спортсменка, фитнес-тренер Юлия Черницкая. Женщина воспитывает четырех детей от первого брака (старшей дочери 13 лет, средней – 8 лет и двойняшкам – 5 лет).

Черницкая призналась, что ищет настоящего мужчину, в которого сможет влюбиться.

“Мой бывший муж позволял себе общение с другими женщинами. Я очень верная и не понимаю, за что мне такое испытание. После развода я ни с кем не была в отношениях. Мне сложно влюбиться. Надеюсь, что “Женитьба вслепую” поможет мне обрести счастье”, – призналась Черницкая.

Останутся ли экранные молодожены вместе – станет известно послезавтра, 4 июня в 20.20 на телеканале “1+1”, когда стартует первый выпуск реалити-шоу.

Контекст:

Вячеслав Узелков почте 20 лет был женат на фитнес-тренере Марине Боржемской. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

В 2018 году Узелков и Боржемская расстались. Женщина призналась, что ушла от мужа, оставив ему все имущества. Также она намекнула, что Узелков был ей неверен.

Осенью 2020 года Узелков баллотировался в мэры Винницы от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, но проиграл действовавшему мэру Сергею Моргунову, набрав 4,6% голосов.

“Женитьба вслепую” выходит в эфир шесть лет подряд. Это реалити-шоу – собственная разработка телеканала “1+1”.

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