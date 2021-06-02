Последовательность и системность государственной политики важны для развития украинской энергетики – гендиректор ДТЭК

“Чем меньше ручного управления, тем лучше для всех. Нам важна последовательность и системность государственной политики, единые правила и сильные институты”, – сказал Тимченко.

При таком подходе, отметил руководитель ДТЭК, неважно, кто занимает кресло министра энергетики Украины.

“Бизнес не может чувствовать себя или быть зависимым от какой-либо должности, но, конечно, он зависит от того, как регулируется отрасль в стране”, – заявил он.

Контекст:

Председатель экспертного совета Министерстве энергетики Сергей Чех заявлял, что единственной проблемой для рынка электрической энергии в Украине является чрезмерное административное вмешательство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и ее желание регулировать рыночные механизмы в ручном режиме.

Подходы к регулированию энергорынка в октябре прошлого года раскритиковал секретариат энергетического сообщества.

Антимонопольный комитет Украины обвинял НКРЭКУ в искусственном ограничении конкуренции и создании условий для манипуляций на энергетическом рынке.

В ДТЭК заявляли, что кризис на рынке электроэнергии – это следствие фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование и искажение европейских принципов регулирования.

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