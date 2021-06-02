Вице-спикер Кондратюк: СНБО у нас сейчас – это и Генпрокуратура, и НАПК, и налоговая, и суд

“Когда работа институциональных органов в стране фактически подменяется искусственной перестройкой, мне кажется, что это такой эгоцентризм. Нельзя подменять работу институтов в стране. Потому что СНБО у нас сейчас фактически – это и Генпрокуратура, и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), и налоговая, и суд, и так далее”, – отметила она.

По ее мнению, подобным образом начинался так называемый “турборежим”.

“Когда казалось, что за неделю надо принять все. Такое же и здесь. Когда выясняется, что многие органы, которые должны работать в унисон, или по крайней мере, выполнять свою работу, действуют в пределах долгой процедуры, – наверху решают: а давайте сделаем все быстро, да еще и напоказ!”, – заявила Кондратюк.

Она рассказала, что когда пришла на первые заседания Рады, то услышала предложение отменить второе чтение, долгие процедуры поправок и обсуждений, чтобы быстрее принимать новые законы.

“Прошло время, чтобы убедить монобольшинство, что ничего плохого во втором чтении нет. Что некуда спешить, разве что по качеству. Даже в последней резолюции Европарламента отдельно указывалось на то, что турборежим плохо влияет на качество законотворчества. А все обвинения, которые есть против тех, кто попал под санкции СНБО – я бы очень хотела, чтобы они были доказаны в суде. Это и есть работа разных ветвей власти в государстве на самом деле”, – резюмировала вице-спикер.

В феврале – апреле СНБО принял ряд резонансных решений о наложении санкций – на бывших и нынешних украинских политиков, а также на бизнесменов, которых совет считает причастными к контрабанде.

Контекст:

В первый день работы нового созыва Верховной Рады 29 августа 2019 года в повестке дня было 27 вопросов для рассмотрения, в частности об избрании руководства парламента, назначении премьер-министра, главы СБУ и генерального прокурора. В целом, в первый день работы нардепы проголосовали 175 раз, а пленарное заседание закончилось уже после полуночи — в 2.26 30 августа.

Как подсчитали в гражданской сети “Опора”, за первый месяц работы Рады 465 законодательных инициатив получили 226 и больше голосов, было зарегистрировано 523 законопроекта и принято три закона.

По результатам первого рабочего дня в Раде возникло понятие “турборежим”. Этим же словом охарактеризовал начало работы парламента спикер Дмитрий Разумков, в то время, как критики новой власти назвали это “печатным станком” или “бешеным принтером”.

Представители оппозиции критиковали парламент за скорость принятия решений. В частности, нардеп от “Европейской солидарности” Виктория Сюмар заявляла, что в таком режиме нет возможности вносить правки в законопроекты.

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