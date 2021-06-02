Разместившим фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» предъявили обвинение

Фигурантам уголовного дела о реабилитации нацизма, отправившим заявки на размещение фото с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом на акции «Бессмертный полк онлайн», предъявили обвинение, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных в связи с размещением в 2021 году на сайте движения «Бессмертный полк России» сведений о нацистских преступниках. В рамках проводимых расследований жителю Оренбургской области Андрею Акимову и жителю Томской области Сергею Сахарову предъявлены обвинения в реабилитации нацизма», – цитирует РИА «Новости» Петренко.

В конце мая были возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов России, а также граждан Украины, пытавших разместить фотографии нацистских преступников во время акции «Бессмертный полк» в мае 2021 года. Накануне фигуранты уголовного дела о реабилитации нацизма признали вину в попытке разместить фото нацистов на сайте «Бессмертный полк».

Напомним, 27 мая суд оштрафовал на 90 тыс. рублей воронежца за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка».