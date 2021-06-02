 

Украина пригрозила «Белавиа» санкциями в случае полетов в Крым

02.06.2021, 14:58, Новости дня
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Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев введет санкции в случае полетов самолетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Крым.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР. И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», – сказала Джапарова в комментарии агентству Укринформ, передает ТАСС.

Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.



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