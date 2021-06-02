 

Выплаты в 10 тыс. рублей выделят на 19,5 млн детей школьного возраста

02.06.2021, 14:58, Новости дня
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Подача заявлений на выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начнется с 15 июля. Поддержка будет выделена 19,5 млн детей школьного возраста, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. (…) Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начаться с 15 июля 2021 года», – передает ее слова ТАСС.

«Общее количество получателей сейчас оценивается в 19,5 миллионов человек», – добавила Голикова.

Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.

На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременная выплата на школьников должна быть предоставлена по одному заявлению.



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