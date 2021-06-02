Минобороны: НАТО перебросит на Украину оружие под прикрытием учений

Министерство обороны России заявило, что НАТО перебросит на Украину современное вооружение. В ведомстве опасаются, что оно достанется регулярным войскам и украинским националистическим формированиям, действующим на Донбассе. Поставки оружия начнутся под прикрытием совместных учений Sea Breeze.

Совместные военные учения Украины и НАТО Sea Breeze пройдут с 28 июня по 10 июля. В учениях будет задействовано около четырех тысяч солдат, в том числе, армейский спецназ. В программе – совместные операции в Николаевской и Херсонской области, которая граничит с Крымом.

В Министерстве обороны намерены внимательно отслеживать действия Украины и НАТО как в процессе подготовки, так и непосредственно во время учений. Ведомство готово адекватно реагировать на складывающуюся обстановку, чтобы обеспечить военную безопасность России.