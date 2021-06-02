 

Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

02.06.2021, 14:58, Разное
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Пресс-секретарь президента России отказался давать какой-либо прогноз по Украине. По словам Дмитрия Пескова, подобные эвентуальные рассуждения не являются уместными.

Спикер Кремля ранее опроверг сообщения о том, что Россия хочет интегрировать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР). Песков подчеркнул, что страна “не планировала и не планирует никого поглощать”.

В мае этого года Европейский союз обвинил Россию в попытках подчинить себе Донбасс. Как утверждают западные эксперты, на этот факт указывают организация местных выборов в ЛНР и ДНР и выдача российских паспортов жителям неподконтрольных киевским властям территорий.

Ситуация в Донбассе ухудшилась в начале весны. Число обстрелов с обеих сторон резко выросло. Участники конфликта поочередно обвиняют друг друга в срыве Минских соглашений. О том, как сегодня живут ЛНР и ДНР в условиях обострения конфликта, Вы можете узнать из этого материала.

Минские соглашения в нынешней редакции не устраивают Украину. Киевские власти недавно представили свой проект урегулирования ситуации на юго-востоке. В частности, они сообщили о намерении восстановить контроль над территориями ЛНР и ДНР перед выборами.



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