 

Раненного лицеистом пермского педагога выписали из больницы

02.06.2021, 14:32, Новости дня
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В Березняках учительницу физики Людмилу Ишменеву, которую ножом ранил ученик, выписали из больницы, сообщили в администрации губернатора и правительства Пермского края.

Уточняется, что через три дня после операции учителя перевели из реанимации в общую палату, где женщина восстанавливалась еще девять дней, передает Ura.ru.

Напомним, 21 мая ученик напал с ножом на Ишменеву, педагога госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в область шеи.

По распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее дальнейшей транспортировки в Пермь, в краевую клиническую больницу.

Позже выяснилось, что совершивший нападение школьник незадолго до случившегося в шутку рассказывал одноклассникам о планах убить учителей.

До этого, 11 мая, произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.



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