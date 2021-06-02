 

Черногория начала сокращать полицейских из-за нехватки финансирования

02.06.2021, 14:32, Новости дня
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Почти 50 сотрудников полиции из нескольких муниципалитетов Черногории потеряли работу за один день из-за нехватки финансирования, сообщила газета «Побьеда» со ссылкой на источник.

Согласно утверждениям источников из Управления полиции Черногории, трудовой договор не был продлен с десятками сотрудников полиции в Подгорице, Никшиче и других городах. Их нагрузка перераспределится между оставшимися полицейскими.

Из-за отсутствия финансирования полицейские также испытывают проблемы с транспортным и топливным обеспечением. «Полиция осталась без 120-130 машин и без топлива. Сотрудники передвигаются в основном на частных авто, лошадях, ослах и мулах», – передает ТАСС слова члена Либеральной партии Черногории Андрия Поповича.

В Черногории до сих пор не принят государственный бюджет. Его проект был направлен в парламент республики. Однако депутаты так и не смогли договориться и согласовать его.

Напомним, в апреле Черногория объявила о снятии всех ограничений для въезда туристов из России.



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