Из-за сноса Останкинской телебашни движение по улице Академика Королёва закроют на месяц

С 15 июня начинается подготовка к сносу Останкинской телерадиотрансляционной башни.

Для этого придётся полностью перекрыть улицу Академика Королёва от Останкинского проезда до Ботанической улицы.

Решение снести Останкинскую башню приняли, исходя из двух основных соображений. Во-первых, современные технологии распространения телевизионного сигнала не требуют высоких башен, эту нагрузку взяли на себя интернет-кабели. Во-вторых, башня после пожара 2000 года требует дорогостоящего ремонта. Повлияла и пандемия коронавируса – башня лишилась доходов от ресторана и экскурсий, из-за чего накопились долги за откачку воды из её верхних этажей.

Высота башни – 540 метров. Разобрать её по частям невозможно. Поэтому для сноса выбрали метод подрыва. Серия маломощных взрывов ослабит восточную стенку башни на высоте 56 метров, после чего под действием силы тяжести она рухнет на землю. Оставшийся 56-метровый фрагмент разберут с помощью экскаваторов.

Широкая улица Академика Королёва – единственное место, куда можно «положить» башню. Больше свободного пространства рядом нет. Чтобы падение 40 тысяч тонн бетона не повредило фундаменты соседних домов, вдоль улицы насыплют «ложе» из рыхлой земли высотой в 15 и длиной 520 метров. Перед подрывом из телецентра Останкино и жилья поблизости эвакуируют людей.

Жителей районов Останкино и Марфино ожидает трудный месяц – закрываются одна из важнейших автодорог Северо-Восточного округа, трамвайная линия и монорельс. Соседние улицы не смогут принять на себя весь транспортный поток и район ожидают огромные пробки.

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