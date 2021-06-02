Мнение: Тайна праймериз в РФ

Вчера в ходе разговора “за жисть” меня спросили с чисто детским любопытством: а зачем Кремль устраивает эти “праймериз” в своей “Единой России”? Чтобы что? Я только собрался что-то такое изречь с умным видом, набрал воздуху… и осекся. Потому что вдруг понял, что не знаю ответа.

Это какая-то загадка. Ну в самом деле – на кой черт Кремлю эта длинная и бессмысленная процедура? Все равно ведь – смешно даже предположить, будто бы в конечном распределении “выдвиженцев” хотя бы какую-то роль играет “волеизъявление” бюджетников, которых сгоняют на сие мероприятие всеми правдами и неправдами. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что их “голоса” вообще кто-то считает. Зачем? В стране уже лет 5 как бросили считать даже “официальные” голоса, на вполне официальных голосованиях – хотя там, теоретически, существует какая-никакая государственная защита адекватности подсчета и строгая процедура – кто считает, как считают и кто контролирует, предусмотрены уголовные сроки (!) за нарушения (до 5 лет). И даже это похерили. Что уж говорить про голосование, по сути, самодеятельное, которое регулируется исключительно “партийными” инструкциями как бы “партии” “Единая Россия”? Понятно ежу, что партийное голосование внутри “партии власти” – это территория, на которой “административный ресурс царствует безраздельно”.

Я могу утверждать достаточно уверенно еще и потому, что аккурат на прошлых выборах видел эту кухню изнутри, знаю, о чем говорю – непосредственно наблюдал, как проходили праймериз в одном достаточно крупном регионе. Вывод простой – это полная, тотальная профанация. Никто, собственно, даже не скрывает, что “победители” всего этого марафона назначаются сверху, из Москвы – и разница между регионами лишь в том, что где-то Москва принимает решение авторитарно, а где-то “советуется” с губернатором и позволяет ему где-то протащить своего ставленника. Вот и все пределы “вольницы”.

Вопрос – а нахрена тогда? Общественным событием хотя бы в какой-то степени это насквозь фальшивое действо нигде не становится; реальный общественный интерес – нулевой. Забавно, что объективно Кремль и заинтересован (!) в том, чтобы реального интереса не было – ведь если бы, не дай бог, люди стали бы в самом деле интересоваться, кто ж там участвует и кто хочет стать ставленником ЕР на выборах (а значит, на 99% гарантировать свое прохождение в депутаты) – тогда “праймериз” утратили бы свою великолепную (для Кремля) предсказуемость и начались бы скандалы, чего доброго, вскрылась бы абсолютно непрозрачная “процедура сбора и подсчета голосов” – зачем оно надо?!

Получается, однако, абсурд: Москва настойчиво организует всероссийское мероприятие, не прописанное в законах, которое должно символизировать участие “общественности” в работе “партии власти” – но при этом предпринимает все усилия, чтобы вялое и слабое российское “опчество” и впрямь бы не заинтересовалось огромным наспех сделанным мошенничеством, которое проводят на его глазах.

Зачем? Почему б не сделать по старинке – в Москве составляют списки будущих депутатов, “спускают” их в регионы, там собираются “конференции ЕР”, которые эти списки списком же штампуют, голосуя, как положено, 100% “за” (поскольку конференции ЕР, как и ранее съезды КПСС, это абсолютно не место для дискуссий). Тем более, что ПО ФАКТУ ведь именно так и происходит – только добавлено “праймериз-голосование” с заранее известными (кому надо) результатами.

Кстати, ведь все прочие наши “партии” – и КПРФ, и ЛДПР, и “Яблоко”, и все остальные – как-то обходятся без этого позорища под названием “праймериз” – там ленинский “демократический централизм” реализуется откровенно и без прикрас: ЦК партий составляют списки, относят их “на согласование” в ту же АП, Москва вычеркивает всех тех, кто ей не нравится – далее “оппозиционные партии” через уже свою “москву” спускают в регионы залитованные Кремлем списки разрешенных пламенных оппозиционеров – для утверждения на партконференциях из никому не известных партфкнкционеров “на местах”.

И зачем тут едросовский фарс? Почему для ЕР сделано исключение – это привилегия или дополнительное издевательство?

Праймериз ЕР и раньше смотрелись как бантик на корове; но сейчас, после грандиозного фарса с “обнулением”, введения “семидневных голосований” и уже демонстративного отказа власти даже изображать демократию – все это выглядит полным, до крайности нелепым анахронизмом. И главное, что непонятно и оставляет тягостное недоумение: кого они хотят обмануть?

Ведь как все это выглядит, если по чесноку: грабитель случайного прохожего оглушил, связал, оттащил в тихое место, вставил в рот кляп – и вдруг достал из кармана “наперстки” и стал изображать – непонятно для кого – “игру” со связанным и что-то там невнятно гугукающим терпилой, приговаривая “ну вот, ты опять не угадал! Мой выигрыш увеличился!” И зачем лихой человек разыгрывает этот фарс? Почему ему просто не залезть в карманы и за пазуху к своей жертве, не выгрести оттуда всё, что он там найдет – и не свалить в туман?

Хотя стоп – в карманах-то он уже пошарил. Тем более непонятно – сейчас-то он что изображает? Зачем все эти дурацкие ужимки перед связанным с кляпом во рту?

“В России всё – тайна, обернутая в загадку” (У.Черчилль).